華人家長重視子女學業，選擇學校時都會參考學校舊生的考試成績，所以內地不少學校都會公開學生成績作招徠，但未來校方不可再這樣宣傳，因為內地教育局宣佈，今天（1日）頒佈《未成年人學校保護規定》（下稱《規定》），明確從新學年起，禁止學校、教師公開學生的考試成績和排名，亦不得宣傳升學情況；同時亦針對校園欺凌、性侵等問題設立專門制度，明文禁止教職員與學生談戀愛。

教育局今天下午召開新聞發佈會，中國人民大學附屬中學校長劉小惠指出，新的政策是要防止「唯分數論」、保護學生隱私及自尊心、避免歧視，而《規定》中亦保障家長的知情權，要求學校採取措施，方便家長知道學生的成績。

《規定》針對學生欺凌、校園性侵害等對學生合法權益損害重大的問題，設專項保護一章，提出保護要求。在學生欺凌問題上，《規定》歸納侵犯身體、侮辱人格、侵犯財產、惡意排斥、網絡誹謗或傳播私隱等5類欺凌行為，同時要求教職工應關注可能處於弱勢或者特殊地位的學生，若發現學生被孤立、排擠應及時干預。

《規定》亦要求學校建立健全教職工與學生交往行為準則、學生宿舍安全管理規定、視象監控管理規定等制度，建立預防、報告、處置性侵害工作機制。

教育部政策法規司副司長王大泉說，對實施性騷擾、性侵害的教職工要嚴肅處理，要依法予以開除或者解聘，撤銷教師資格，終身不得進入教育領域。

此外，《規定》亦提出許多舉措，包括學校不得設置侵犯學生人身自由的管理措施，不得對學生在課間及其他非教學時間的正常交流、遊戲等。

人民網／《新民晚報》

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