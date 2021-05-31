近日，北京大學一名手拿一支礦泉水和一袋饅頭、其貌不揚的男子，在網上引起熱議。原來，這名形象質樸的男子竟是譽滿學術圈的「北大學神」韋東奕。據內媒報道，韋東奕癡迷於研究數學，高中就被保送至北京大學 ，現年30歲的他，已是北大數學科學學院助理教授。

韋東奕突然爆紅，源於一段採訪片段。今年內地高考將於6月7日至8日舉行，不少大學趁着考試來臨之際出招招生，其中一招就是採訪校內師生，以彰顯學校特色，韋東奕就是其中一名受訪者。

鏡頭中的韋東奕，一張臉平平無奇，衣着樸素，手裏還拿着一支礦泉水及一袋饅頭。網民一度以為他是一名家境不寬裕的學生，沒想到韋東奕以急速的語調自我介紹時，竟說出「反正現在是老師，是北大的老師」這句話，當即引起網民的好奇心，結果起底發現他竟是名數學天才，震驚佩服之餘，還稱他為「北大掃地僧」。

網上資料顯示，韋東奕就讀於山東師範大學附屬中學，2010年獲保送至北大數學系，2014年畢業，獲學士學位；2018年獲博士學位。2019年12月至今，任職北大助理教授，並為北大學數學科學學院微分方程教研室研究員。

澎湃新聞網專訪了韋東奕高中時的班主任、現任山東師範大學附屬中學教師張永華。張指，韋東奕讀初中時，就因數學成績突出，成為校內名人。隨後有老師向已帶了多屆數學競賽班的他推薦韋東奕，此後韋東奕就跟着他學習數學競賽知識。2007年，韋東奕已取得很大進步，但中考成績卻未達山東師範大學附屬中學的錄取標準，最終還是以其數學天分獲得該校破格錄取。

高中入學前的那個暑假，張永華就開始帶着韋東奕備戰數學相關競賽。就讀高一的韋東奕，陸續拿到山東省級、國家級的獎項後，又入圍了國際數學奧林匹克競賽國家隊。2008年7月21日，在西班牙馬德里結束的第49屆國際數學奧林匹克競賽中，16歲的韋東奕以滿分獲得金牌。在2009年舉辦的第50屆國際數學奧林匹克競賽中，韋東奕再度以滿分的成績拿到金獎。「連續兩年參加國際競賽都以滿分拿到金獎，這在此前是從未出現過的。並且，這也證明，韋東奕並不是一個只是為了競賽成績而學習數學的應試人才，其在數學方面確實有很大發展潛力。」

然而，當2010年韋東奕又有意參加國際數學奧林匹克競賽時，張永華勸退了他，「畢竟已經被北大提前錄取，希望他能補一下其他學科的弱項」。

對於天才韋東奕，張永華同樣感到憂心：「韋東奕數學方面確實天分出眾，但是其情商並不高。現在關於他的視頻（影片）在網上火了之後，各種評論很多，有正面的，也有負面的，我不希望這些評論影響到他。希望公眾對其少些關注，給他一個做學術研究的安靜空間。」張又指，韋東奕的生活能力不是很強，希望北京大學能夠多些照顧和理解他。同時，他的學術研究也需要高人指點，希望北大在培養韋東奕方面，能夠給予更多支持，讓他在學術研究上能有更多突破性成果。

內地網紅教授儲殷昨日就拍片分析韋東奕走紅的原因，不過，不同於網民關注其學術方面的成就，儲殷針對韋東奕的衣着作出批評：「如果我們在任何一個地方，不是北大，看到一個蓬頭垢臉、拿着礦泉水瓶拎着饅頭、口齒還有點不清的人，都會覺得這個人是個X絲（意指人生失敗者）吧。」內媒指，雖然儲殷試圖把自己代入普通網民，但他的語氣引起其他網民不適。目前在微博已找不到這段影片，疑似已被刪除。

澎湃新聞網／搜狐

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