六四32周年即將到來，香港和澳門都因政府打壓無法舉行燭光集會。在台灣，雖然疫情嚴重，但人權團體仍然舉辦一連串的紀念活動，包括在六四當日下午在自由廣場設「微型悼念亭」、當晚亦會舉行網上悼念會，並推出了網站讓民眾更了解六四真相，避免屠殺慘劇被洗白。有代表認為，香港政府禁止集會活動，政治人物因六四集會而遭判刑，台灣會延續六四紀念精神。

華人民主書院、台灣人權促進會、西藏台灣人權連線等27個台灣公民團體今日（1日）舉行網上記者會，宣佈今年將以「人權照亮民主 同行抵抗極權」為主題舉辦系列活動，包括當日下午4時至晚上8時，在台北自由廣場設「微型悼念亭」，同一時間容許最多9人獻花悼念。

當晚7時亦會舉行六四線上悼念晚會，與美國非謀利組織「人道中國」串聯，加入全球24小時悼念的行列。晚會邀請六四親歷者吳仁華、吾爾開希、海外中國異見藝術家巴丟草、中國流亡人權律師陳建剛發言。台灣立法院長游錫堃、立法委員林昶佐、邱顯智亦會發言，台北市議員黃郁芬、苗博雅、林穎孟等人也將出席。

華人民主書院倡議主任郭歷軒表示，香港過去曾是紀念六四的國際焦點，如今黃之鋒等多人因參與六四集會活動而遭判刑，香港、澳門更直接禁止集會活動，以致東亞僅餘台灣有大型公開悼念活動，如今香港夥伴蒙難，令人痛心，除嚴厲譴責中共及港府，也會在台灣延續六四紀念精神。

台灣人權促進會秘書長施逸翔則表示，32年前中共以血腥鎮壓結束天安門學運，到2021年，「抗中」已成為國際社會越來越鮮明的戰線。台灣公民社會必須站出來悼念六四慘案，也必須與西藏、香港、新疆、緬甸、泰國等地人民共同對抗極權政府，讓民主價值在各地生根。

除線上悼念晚會及自由廣場微型悼念亭外，團體亦會在6月3日上架「六四悼念網站」，供無法到場悼念的全球網民透過網絡為六四死難的義士祈福。此外，台灣民主實驗室則推出「六四洗白論述怎麼回」網站，分析了為六四屠殺洗白的論述，幫助大家了解六四、正視六四真相。

台灣《蘋果新聞網》

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