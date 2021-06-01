百度貼吧《躺平即是正義》一文引起千萬內地青年共鳴，以非暴力、不合作、消極的態度去對抗社會，過低慾望、低消費的生活隨即受到官方抨擊，新華社及《光明日報》先後發表文章，與躺平主義唱反調。不過網上討論「躺平」的熱潮連日未有減退，更登上微博熱門搜尋榜，不過近日內地社交網站「豆瓣」關閉多個「躺平」討論區，引起網民不滿。

豆瓣日前對「躺平」開了第一槍，網站多個與「躺平」相關的討論小組，自5月30日起被全數刪除，甚至有不少網民表示，因為在帖文中提到躺平遭豆瓣禁言、封號而感到委屈：「躺平又沒傷天害理」。到31日晚，不少網民甚至發現，「躺平」已被豆瓣設定為敏感詞。

《蘋果》記者今日（1日）登入豆瓣網站，在小組討論欄目搜索「躺平」二字，僅顯示5個小組，其中一個為「躺平後起立互助聯盟」，小組內貼文大多是分享和鼓勵如何脫離躺平的生活。

至於內地另一個熱門網站百度貼吧，「躺平吧」、「平躺吧」、「躺吧」、「身尚吧」、「身尚平吧」，甚至「臥龍吧」、「認命吧」也陸續禁止普通使用者發貼，昨日一度傳出封閉相關貼巴的消息，惟《蘋果》今日再搜索相關的網站，仍可以瀏覽和見有用戶發帖。而新浪微博仍有不少相關的「躺平」話題；百度貼吧的；知乎仍可就「躺平」主題，發表討論，豆瓣進行封殺被不少網民認為「太過保守」。

《蘋果》記者

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