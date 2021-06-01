內地最新疫情：昨日（5月31日）新增23宗確診，當中包括11宗本土個案，全來自廣州，包括1宗無症狀感染者轉為確診，當地另有2宗本土無症狀感染。全國有12宗境外輸入，分別是上海7宗，廣東2宗，四川2宗，江蘇1宗。另外，昨日出現15宗無症狀感染，境外輸入佔13宗，本土來自廣東個案佔2宗；內地累計報告確診91,122宗，累計死亡4,636人。

廣東省佛山市出現確診及無症狀感染者。該市政府公佈，由今日開始，禪城區及南海區內指定範圍人員需實行居家隔離。另加強離開佛山人員和車輛管理措施，明日中午起，所有人需持綠色健康碼及72小時內核酸檢測陰性證明，才能離開佛山；出省小型汽車司乘人員亦須持有72小時內核酸檢測陰性證明。當局會設立幹線貨車司機核酸檢測點，為貨車司機提供免費檢測。

據當局通告，禪城區石灣鎮街道綠茵鳴苑小區和南海區桂城街道永安路以西、南港路以北、新勝路以東、佛山水道以南的區域範圍內：所有人員實行居家隔離，嚴格遵守封閉管理措施，確保「足不出戶」，日常必需物品由屬地街道配送。

禪城區石灣鎮街道除了綠茵鳴苑小區的其他區域，南海區桂城街道除了上述第一點提及的其他區域，南海區大瀝鎮黃岐社區、東秀社區、岐陽社區、洞庭社區、雍雅社區的區域範圍內：所有人員減少外出，不參加聚集性活動，批發市場（農貿市場除外）和卡拉OK、電影院、健身房、室內泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業，所有培訓機構（包括託管）暫停服務，餐飲場所禁止堂食，每個包房不超過10人。

佛山市其他區域，停止非必要聚集活動，會議活動盡量採取線上方式，原則上不組織大型聯歡、聚餐等活動，所有培訓機構（包括託管）暫停線下服務。進入所有室內公共場所實行預約、測溫、掃健康碼、佩戴口罩，卡拉OK、電影院、健身房、室內泳館、酒吧、洗浴中心等密閉場所暫停營業。

普通高中學校的高一、高二學生今日至6月11日期間進行線上教學，復課時間將另行通知。由今日至高考結束間，高三考生實行封閉管理。

央視

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