上月22日在甘肅舉辦的黃河石林百公里馬拉松越野賽，猝然奪去21名選手的性命，引發外界對此類賽事營運的反思，質疑舉辦賽事門檻低，「搞手」求財，輕賤跑手生命。有內地官媒昨日披露，從素有「馬拉松第一股」之稱的智美體育的財報數據發現，在馬拉松賽事如雨後春筍般爆發的2017年，營運一場賽事就能賺超過600萬元人民幣（下同，約730萬港元）！

報道指，一場馬拉松獲得的收益，大多來自政府補助、報名費和贊助費用。智美體育的財報數據就體現了馬拉松這門生意的冰山一角。

2017年，是內地馬拉松賽事的爆發時期，當年中國田徑協會舉辦了多達1,102場賽事，較2016年增加了236%；參賽總人次也有近498萬。《2019中國馬拉松大數據分析報告》則顯示，2019年全國共舉辦馬拉松規模賽事1,828場，較2018年增加247場，平均每天舉辦馬拉松賽事超過5場。

智美體育也是在2017年將業務重心轉為馬拉松，根據該公司財報，當年營運了「奔跑中國」16站賽事、第16屆亞洲馬拉松錦標賽，以及長春、榮成濱海、常德國際馬拉松。

在這年的財報中，智美體育首次公佈以馬拉松為主的賽事營運及營銷的毛利（gross profit），高達7,830萬元（約9,535萬港元），比2016年暴增約80%。此外，其體育服務這一業務中獲得5,230萬元（約6,369萬港元）毛利，包括賽事舉辦收入、廣播權銷售及個體消費等。智美體育也表示，毛利的增加主要是由於馬拉松營運場次增加，並加強了成本控制。

按照上述數據計算，該公司營運2017年大型馬拉松賽事的平均毛利，達到每場391.5萬元（約476萬港元）。如果將馬拉松產生的周邊毛利亦計算在內，一場大型馬拉松賽事的毛利將超過600萬元。

不過，輝煌過後，智美體育業績開始走下坡。該公司於今年3月30日發佈的2020年財報顯示，全年收入894.2萬元（約1,089.5萬港元）中，通過投資理財獲得的有800萬元（約974.7萬港元），投資理財幾乎是唯一的收入來源。而這一年，智美體育只營運了南昌馬拉松和深圳馬拉松線上賽，相關營運及銷售毛利共計約70萬元（約85.3萬港元）。

報道認為，這與疫情不無關係，但越來越「擁擠」的馬拉松生意，也讓在2018年失去「奔跑中國」營運權的智美體育無力重返顛峯。據「企查查」數據顯示，過去10年，體育賽事相關企業的註冊量呈持續增長趨勢，以2019年和2020年最多。今年前5個月，共有4萬間體育賽事企業註冊，同比增長90.5%。目前全國有31.7萬間此類企業，其中41%成立年限在3年以上。

與此同時，隨着馬拉松賽事在各城市越來越受政府重視，越能為當地吸引到旅遊資源等，一些省會級、一線城市的馬拉松賽事也成為眾多營辦商的「必爭之地」。各地開始以招標方式選擇營辦商，中標價碼也水漲船高。

但贊助商在疫後的投資，卻更為謹慎。有分析人士認為，目前馬拉松市場競爭激烈，收入相對單一，盈利早已不如前幾年。

《北京青年報》

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