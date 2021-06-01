本星期五是六四32周年，不僅香港支聯合再度被禁六四集合及遊行，內地當局同樣在「敏感日子」打壓異見人士。自由亞洲電台報道，從周一開始，北京等地異見人士先後被當地公安帶走旅遊或警告不得接受記者採訪。

北京異見人士查建國表示，公安早已通知他，今年六四前夕去外地旅遊，但不知具體日期和行程：「已經打過好幾次招呼啦，六四要出去，不能在北京。七一中共建黨100週年，也要出去。這兩個日子都要出去，不能留在北京。按照慣例，每年六四他們都要有行動的。」

也有人即使未接到旅遊通知，但已被要求不得接受境外傳媒採訪，當中曾揭發汶川豆腐渣工程的維權作家譚作人說：「去年我旅遊了三天，今年還沒有聽到（旅遊）。不過，已經習慣了，六四前後這幾天，我不說話，也不接受採訪。」

在北京的八九異見人士季風昨日表示，貴州老家的警察當天趕到北京，打算帶他離開北京：「他們（下午）兩點多鐘從貴州過來，三個人，一個是桐梓縣政法委書記，一個國保大隊長，一個前任國保大隊長。他們告訴我先商量好要到哪裏去，反正今天下午不走，明天一早都要走。」

貴州大學退休教授楊紹政已在5月18日突然與外界失聯。其友人分析楊紹政已被當局強制旅遊。

自由亞洲電台

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）