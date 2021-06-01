中共中央政治局昨日（5月31日）下午進行第三十次集體學習，總書記習近平在主持學習時強調，要深刻認識新形勢下加強和改進國際傳播工作的重要性，形成與中國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權，為中國改革發展穩定營造有利外部輿論環境，為推動構建人類命運共同體作出貢獻。

習近平又指中國日益走近世界舞台中央，有能力也有責任在全球事務中發揮更大作用，要全面闡述中國的發展觀、文明觀、安全觀、人權觀、生態觀、國際秩序觀和全球治理觀。倡導多邊主義，反對單邊主義、霸權主義，引導國際社會共同塑造更加公正合理的國際新秩序，建設新型國際關係。

辜麗都成台首位女性政戰主任

台灣國防部長邱國正日前核定最新一波的將級人事調動，並在今（1日）生效，其中最令人矚目的就是陸軍陸勤部政戰主任辜麗都調任憲兵指揮部政戰主任一職，這是國父孫中山在1923年創建「憲兵」迄今98年來，首度出現女性政戰少將主任。

現年53歲的辜麗都政戰學院畢業，也是政戰學校政治研究所碩士，她曾任陸軍第58砲兵指揮部政戰主任、國防部文宣心戰處副處長、馬祖防衞指揮部政戰主任、陸軍陸勤部政戰主任。

洛陽男童踢毀銀幕家長拒賠

河南洛陽一間戲院上周六（5月29日）有一名男童在看電影時不斷來回走動，又多次伸手觸碰和拍打銀幕，並導致銀幕損壞。工作人員發現後試圖與家長溝通未果，後者也未勸阻小孩。院方在電影散場後與男童家長協商，但對方聲稱影院未提醒顧客銀幕不可觸摸及拍打，而且孩子身心也受到影響，以此拒絕賠償。

院方今日發公開聲明，指該名家長不願提供個人資料，僅留下聯絡電話，呼籲家長早日與院方溝通，否則院方將在一定時間內提起訴訟。

綜合報道

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