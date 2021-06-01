台灣疫情爆發，疫苗成為各界關注焦點，外界質疑政府為國產疫苗護航，背後涉及炒股、不當利益，總統蔡英文昨日（5月31日）針對「防疫工作與疫苗進度」發表視訊講話，嚴正聲明政府人員沒有炒股問題，歡迎任何人若有證據，提出指控，一定依法嚴查。台灣《蘋果新聞網》查閱蔡英文、副總統賴清德、前副總統陳建仁、及行政院蘇貞昌等人財產申報紀錄，皆無持有高端疫苗股票。

2011年核准成立的高端疫苗是基亞生物科技的子公司，目前由張世宗擔任董事長，總經理則是「福又達生物科技公司」的創辦人陳燦堅。台灣《蘋果新聞網》報道，近年高端疫苗開發的關鍵時刻，大致分為與美國NIH宣佈共同開發疫苗、與美國NIH簽署全球授權合約，以及去年底獲衞福部授權進行二期臨床試驗，今年5月則有兩件大事，一是展開高齡臨床試驗，另一個就是早前取得衞福部的採購合約。其間，高端股價自去年二月的51元新台幣（下同），一路飆升到今年五月底的350.5元，飆升六倍，但在野黨就質疑民進黨有炒股嫌疑。

據監察院財產申報資料，蔡英文2020年11月1日申報財產，存款連股票資產為約5,807萬新台幣（約1,632萬港元）與租金債權每月9萬元（約2.5萬港元），當中並無高端股票。而副總統賴清德、前副總統陳建仁及行政院蘇貞昌的申報資料中，同樣未持有高端股票。

蔡英文表示，相關財產申報資料都是公開透明，可以去查證，政府同樣已作內部調查，相關政務人員都沒有炒股問題，如果有提出具體指控，會依法嚴查，但如沒證據，就不應用捕風捉影方式抹煞專家投入疫苗研發的努力。

對此，聯合新聞網引述一名資深檢察官表示，蔡英文的講話「像是指導棋」，提出「有那個政務官會用自己名字買高端股票？」他亦對所謂的「內部調查」抱有疑問，「調查對象除了公務員，公務員的家屬等關係人有一併納入嗎？」，而且覺得「總統都這樣說了，那這樣金管會跟檢調還能動嗎？」

台灣《蘋果新聞網》/ 聯合新聞網

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