因公開國家主席習近平的女兒習明澤和姐夫鄧家貴的個人資料，而導致24人被集體判刑的「惡俗維基」案件，當中被指是主犯的20歲牛騰宇於上月在二審中維持囚14年。牛騰宇母親周二（6月1日）向《蘋果》表示，牛騰宇之前一直被關在廣東茂名第一看守所，惟上月23日卻發現其名字竟然在系統上消失，後來她昨天（5月31日）聯絡看守所，對方卻表示牛騰宇已被轉至其他監獄，且未有透露地點。

牛騰宇母親表示，當日她發現兒子的名字消失後，感到非常恐慌，「因為他（牛騰宇）2019年就是這麼消失的」，後來她不斷致電看守所查詢，對方起初一直強調「是系統壞了」，直至昨天才透露牛騰宇已被轉至其他監獄，但未有透露地點。

牛母說，今日是「六一國際兒童節」，是為保障兒童的生存權而設立的節日，「我不禁想起我的兒子牛騰宇童年的樣子，是那麼天真可愛和善良！他被抓時只有20歲，無辜遭受酷刑，為權貴當了替罪羊！已經被非法關押近兩年……作為母親，我要為他喊冤！這是我的責任！我們送給孩子最好的禮物，莫過於努力給他們創造出一個平等、自由和有尊嚴的美好環境！」

另外，牛母又透露曾於今天上午致電廣東省茂名市茂南區網監大隊，要求對方歸還被搶走的銀行卡，豈料半小時其手機號碼竟遭封鎖，並指理由是「手機正被不法分子利用」。牛母強調，該部手機只有她在使用，「我最近一直曝光他們，所以衝着我亂咬。居然採用封號這種令人不齒的手段，無視法律！也太瘋狂了！電信（商）也在幫助他們犯罪。」

2019年5月，境外網站「紅岸基金會」和「支納維基」先後公開習明澤及鄧家貴的個人資料，當年8月廣東茂名警方卻逮捕內地境內的「惡俗維基」成員，當中包括牛騰宇，他們稱在被羈押期間遭嚴刑逼供。去年12月，有24人被判刑，其中牛騰宇因尋釁滋事罪、侵犯公民個人信息罪及非法經營罪罪成，被判刑14年。

牛騰宇母親本月初曾根據酷刑細節和病歷資料，冒險南下廣東暗訪醫院及關押地點，並查出兒子曾因酷刑致生命危殆，更於12日上午遭派出所人員上門。後來牛騰宇代理律師之一、北京人權律師包龍軍透露，牛母當時沒有開門，派出所人員其後離去，並指她已經安全。

《蘋果》記者

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