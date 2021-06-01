體罰學生，已不合時宜，但在山東棗莊市紅旗小學竟有體育老師，涉嫌體罰全班54名學生，學生臀部有明顯傷痕，甚至有學生出現輕微骨裂。

家長李女士表示，就讀三年級的女兒，周一在校被體育老師用棍子體罰毆打，導致臀部腫起來，初時以為老師只打她女兒，後來發現全班同學都被體罰。她曾要求老師向小孩道歉，怎料老師態度惡劣，一邊玩手機，一邊笑說：「他不聽我話，我們不打嗎？」李女士稱，這已是該老師第二次體罰學生。

另一名家長向內媒講述當日事發經過，「因為一個孩子可能把器材室的門鎖打開」，老師遂把全班同學叫出操場，隨後用棍子逐個毆打。

該家長稱，有一名學生骨盆被打至裂開，現正休養中。另有兩名同學也出現骨裂情況，學生們臀部都有瘀青，而用來體罰學生的木棍，則被老師打斷成三截。

家長們在周一下午2時多到達學校了解情況，怎料一直等到晚上十時，校方仍未有任何回覆。當家長要求查看當時的閉路電視，校方就指無法提供，表示「誰報警，誰才可以看」，又叫家長們到教育局看閉路電視，該家長直到現在還沒看過事發片段。目前，已有家長報警，教育局和警方亦已介入調查。

不少網民認為老師「下手太狠」，認為老師是在發洩，不是孩子受不住體罰，「而是現在有的人變態了」，但亦有網民表示小時候也被打過，「調皮肯定捱打」，而且認為只有認真教學的老師才會這樣教育學生，覺得現在做老師太難，「以前很多老師打學生，家長們都說打臉不對，打手也不對，應該打屁股肉多的地方，現在老師打了肉多的地方，家長們還是不樂意。」

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