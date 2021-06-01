華為波蘭分公司前高層王偉晶及波蘭前特工杜爾巴伊洛（Piotr Durbajlo），去年被控為中國從事間諜活動，案件在當地時間1日於波蘭首都華沙的法院開審，二人否認控罪。

聘前特工獲取資料

據報，王偉晶和杜爾巴伊洛前年1月涉從事間諜活動，遭波蘭執法部門逮捕，並於去年11月被起訴。法庭文件顯示，39歲的王偉晶利用華為高層身份，用七年多時間為中國當間諜，試圖增加華為對波蘭政府的影響力，以管理當地的科技基建。

另外，王偉晶亦被控招募杜爾巴伊洛以獲取資料，取得影響波蘭救援和公共安全服務電台網絡的方式。王偉晶的律師表示，檢方沒有證據證明王偉晶有做過任何間諜活動。

王偉晶2011年成為華為員工，獲派駐波蘭負責當地分公司公關事務，2017年升任銷售總監。華為去年在他被捕數日後，以此事有損公司聲譽為由，終止僱傭關係，但仍負責其律師費。華為早前發聲明重申，王偉晶的活動「符合高透明度標準」，而且依法依規。至於杜爾巴伊洛則是波蘭內部安全局前特工，負責反間諜工作。王偉晶和杜爾巴伊洛被捕後，時任美國副總統彭斯曾讚揚波蘭與美國聯手防範來自中國的威脅，又指波蘭拘捕兩人「做法正確」。

另外，路透社前日引述消息指，意大利政府已有條件批准英國電訊公司Vodafone的子公司，使用華為的5G無線電接取網絡設備，但同時設置極高的安全門檻，包括限制華為通過遠程干預來修復技術故障，並設置了極高的安全門檻。路透社