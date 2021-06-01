台灣國防部長邱國正日前調整新一波的將級人事調動，有關調動於昨日生效，其中最矚目的就是陸軍陸勤部政戰主任辜麗都調任憲兵指揮部政戰主任一職。她亦成為自孫中山於1923年成立憲兵以來的首名憲兵指揮部政戰女將領，也是首名在台灣總統蔡英文任內晉升的女少將。

蔡英文任內首晉升女少將

辜麗都過去受訪時曾表示：「得之於人者太多，出之於自己太少。」坦言自己的榮耀完全來自於長官對她一路的指導，及同僚的同甘共苦、各單位團隊夥伴的支持與協助，直言他們都是貴人。此外，她也感謝家人，因為軍旅生涯中的回家時間有限，加上雙親年紀漸長，照顧的責任大多由家人分擔，故很感謝他們。

現年53歲的辜麗都於台灣國防大學政治作戰學院畢業，也是政戰學校政治研究所碩士。她曾任陸軍第58炮兵指揮部政戰主任、國防部文宣心戰處副處長、馬祖防衞指揮部政戰主任、陸軍陸勤部政戰主任等職。她亦為目前台軍史上的第9位女少將，也是現任三位女少將之一，另外兩位女少將分別為國防大學政戰學院院長陳育琳及國安局少將張德蘭。至於其他政戰將領異動，包括原陸軍司令部政戰副主任趙代川少將今年4月屆齡退伍，其缺由原國防大學政戰主任文天佑任職，原後備指揮部主任武立文接任國防大學政戰主任；後備指揮部政戰主任則由原陸軍十軍團政戰主任莊惠安接任，政戰局保防安全處長詹國義接任十軍團政戰主任等。

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