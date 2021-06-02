台灣疫情持續，新北市雙和醫院周一（5月31日）發生一宗62歲洪姓男子因不滿被隔離，持刀刺傷3名女護理人員的血案，造成其中2人氣胸及腹部受傷，1人右手韌帶被砍斷，傷勢嚴重。高雄市立聯合醫院泌尿科醫生蔡秀男周二（6月1日）透露，該3名女醫護遇襲後的第一反應，竟然都是說「不要跟我爸爸媽媽說......」令人非常心疼；另一名吳姓醫生則狠批洪男的弟弟毫無歉意，到病房的第一句話竟然是「他怎麼會有刀？你們怎麼沒有檢查清楚？」

洪男上周五（5月28日）確診，隨後被送至雙和醫院11樓負壓隔離病房治療，因不滿被隔離，住院期間屢次和護理人員發生爭執，其後持生果刀襲擊3名女醫護。蔡秀男醫生在Facebook上稱，該3名女醫護遇襲後，第一反應竟然都是說「不要跟我爸爸媽媽說......」令他非常感慨和心疼，「病毒已經早已把醫院前線變成了戰場，亂世殺人，人民無福，我們可能即將再少掉三名優秀的護理師，永遠退出護理職場……」

案發當日在雙和醫院當值的吳姓醫生亦表示，對同事受傷的慘況感到憤怒又痛心，「他那幾刀，砍得簡單，背後卻毀了多少醫患關係、信賴、善良的心……這些，有辦法修復嗎？」

他又提到洪男的家屬，形容其女兒很有歉意，「但弟弟就沒有了。他到病房第一句話竟然是『他怎麼會有刀？你們怎麼沒有檢查清楚？』『啊他人好好地進來怎麼會變成這樣？』」令他非常不滿，「你怎麼可以一點歉意都沒有！你有想過冒着被感染風險照顧他的人，不也是好好來上班的嗎？」

另外，一名確診孕婦日前獨自轉至中山醫學大學附設醫院的負壓隔離病房治療，婦產科醫生為避免她持續血氧不足，造成胎兒呼吸窘迫症候群，建議立即進行剖腹生產；該孕婦於是填寫手術和麻醉同意書，並由中山附醫婦產部教授陳進典親自執刀，並因考慮到其他醫護安危，決定一人上陣，僅一名助手協助，全程26分鐘完成，最終母子均平安。

該院婦產科醫生沈煌彬表示，要幫該名產婦接生，全團隊都有可能被感染，而陳進典教授在接生前曾說：「大家都有小孩子，顧慮也很多，這次手術我來就好，幫我找一個助手即可，不要影響太多人！」讓他哽咽不已，「那一刻，突然覺得自己在陳教授面前顯得很渺小！」

台灣《蘋果新聞網》／台灣《自由時報》

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