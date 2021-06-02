位於台北市的私校文化大學，早前已公告5名學生染疫，包括2名在大倫館留宿的香港學生，今天（2日）安排345名宿生篩檢，目前已有200多人的快篩結果出爐，13人是陽性，文大校方也公告所有課程遠距教學延長至學期末，另一方面，多名宿生確診或快速測試呈陽性，有人擔心宿舍共用沐浴間會有高傳染風險，但教育局認為，學生離校是不必要移動，會造成防疫破口，繼續要求學校不得強制學生離宿返鄉

台北市政府出動10人一組的快篩機動部隊，前往文化大學大倫館替其中200名學生採檢，另外145名學生則由市府派專車，送往剝皮寮快篩站採檢。另外，台灣國防部上午亦由33化學兵群派遣5名官兵、2部氣霧式消毒器抵達文化大學，針對篩檢站周圍環境、受檢人員的活動路線及流動廁所等地點進行全面消毒。

台北市長柯文哲今天下午在市政府防疫記者會中表示，市政府判斷文大住宿生確診，可能有群聚感染風險，因此出動快篩隊，把可能散播的群聚感染阻斷，目前文化大學已有200多名學生的快篩結果出爐，有13人是陽性，狀況好的將送到防疫旅館，症狀明顯者送醫院，而快篩陰性的學生，則需要回到宿舍房內，不得任意遊走，學校會為學生準備三餐。

大學宿舍因共用沐浴間，有師生擔心學生即使待在自己的房間中，但不免要使用沐浴間，而且沐浴間環境潮濕，洗澡又不可能戴口罩，憂心病毒可能從宿舍沐浴間蔓延。惟教育部長潘文忠表示，當局會提供學校必要防疫物資，為避免學生不必要移動造成防疫破口，教育部已通函各校，要求學校不得強制學生離宿返鄉；若學生已返鄉，則應避免再返回學校宿舍。

文化大學校方也宣佈，所有網上遠距教學延長至學期末，期間請師生不要到校，停止校外參訪、專題演講、研討會等活動。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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