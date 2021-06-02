今年內地高考將於6月7、8日舉行，對於這場全國性大事，疫情嚴竣的廣州嚴陣以待，不過，當地場監管局副局長吳少斌今日「提醒」考生，高考期間不宜吃白切雞，原因是「沒有做熟煮透」，結果惹來本地網民嘲諷：「講這話的人應該是外省人，都未吃過白切雞！」

來自廣東潮陽的吳少斌下午在廣州市疫情防控例行新聞發佈會上，提醒高考考生和家長注意食品安全和健康飲食等問題。他特別指出，考生不宜食用白切雞、白灼蝦等沒有做熟煮透的高風險食品，「安全比美味更重要」。他又提醒家長觀察孩子是否有食物過敏，並盡量讓他們避免吃過敏的食物。另建議考生外出就餐時不點涼菜、燒鹵熟食、生食海產品、四季豆、冷加工糕點等高風險食品。如發生食品安全事故或疑似食源性疾病，應即舉報。

不少網民看到吳少斌的「提醒」後，大感訝異：「白切雞不是熟透的食品，真的是第一次聽。講這話的人應該是外省人，都未吃過白切雞！」「白切雞和白灼蝦表示：我熟透了。」「撈佬（廣東等地廣府人對北方人的蔑稱）無食過，不懂在這裏裝！」

另外，會上亦公佈，廣州將對全體高考考生和考務人員，進行14天健康監測和健康狀況、旅居史申報，並分別於5月31日前和6月5日組織全員進行兩輪核酸檢測。

廣東省衞生健康委副主任周紫霄今則在省疫情防控新聞發佈會上指，廣東優先保障涉考人群的疫苗接種工作。深圳市副市長鄭紅波則表示，自6月1日起，衞健部門對各高中「送檢上門」，預計到6月3日，深圳市高中全體逾4.5萬名考生，以及考務人員100%完成核酸檢測。同時，要求有住宿條件的中學，安排高三考生和老師在考前14天統一校內住宿。未在學校住宿的考生，須和家長嚴格做好個人衞生和防護，並做到家庭、學校「兩點一線」往來。

目前，深圳市共發現15宗無症狀感染個案，全部集中在鹽田、龍崗兩區。鄭紅波指，鹽田區已對鹽田街道全部8所中小學的師生員工進行核酸採樣，逾1.5萬名師生的「7天3檢」核酸檢測結果均為陰性；另對高考考點學校深圳市外國語學校、鹽田高級中學實行封閉式管理。龍崗區則對西坑、大康、安良3個社區的全部高三考生進行重點摸排，納入監測管理的考生3次核酸檢測結果均為陰性。

此外，福建省教育考試院今日下發2021年福建省高考考務手冊，相比於往年，今年最大的變化是：考試結束前，考生不得提前交卷離場。換言之，今年高考所有科目，都不允許考生提前交卷。對此，不少網民嘖嘖稱奇，有人則猜測，這是提防「有些人提前交卷就把題洩漏出去，然後給一些學生作弊用」。

觀察者網／澎湃新聞／《廣州日報》/《南方都市報》

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