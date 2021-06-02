中共建黨百年，台灣中央社分析中共總書記習近平在這段時期將他提出的「新型國際關係」，套用到國際舞台，認為習一直提在口邊的「人類命運共同體」，其實是要配合中國「天下大同」理想，符合中國人「懷柔遠人、和諧萬邦」的天下觀。然而，西方卻認為中國仍未具備稱霸條件，只能爭取多邊國際關係，以維持當前最大的利益。

分析引述大陸學者指，習近平提出「百年變局」，實際上是「全球權力核心產生洲際轉移與主體性的分散」的「百年之變」，認為簡化論述後，習提出的「百年變局」與「中華民族偉大復興」是同步進行，而中國的崛起「既是百年變局之因，也是百年變局之果」。

學者亦分析，以習近平的判斷，會認為在世界領導權從西方讓位給東方的同時，也「幾乎等同讓位於中國」，即使過程中有阻礙，習也會認為「時與勢在我們一邊」。而習判斷可以挑戰西方的其中一個理由，就是西方民主政體遭遇困境，資本主義全球體系碰到難題，中共的舉國體制則佔盡優勢，特別是在改革開放的40年，中國在經濟、科技、治理方面的實力展現，更具優勢，足以挑戰西方幾百年的領導地位。

分析更指，大陸學者認為西方體系以民族國家為基礎，以權力平衡作為維繫和平的手段，太講究權力與衝突，相較起來，中國傳統的「天下」思想，擁有更多優點。習近平就經常以「天下大同」、「天下一家」，來闡述「人類命運共同體」的理念。習認為，「人類命運共同體」符合中華民族歷來秉持的天下大同理想，符合中國人懷柔遠人、和諧萬邦的天下觀。

大陸提出的「新型國際關係」，不斷強調國際平等，不論大國、小國都享有平的權利，然而，2010年時任中國外長楊潔篪參加在越南舉行的一場亞太國家高峯會時，卻公開對反對中方意見的東南亞國家外長們說：「中國是大國，你們全是小國，事實就是如此。」

對於中方學者的論述，西方卻不太受落，除聯想中國爭取回到古代「朝貢關係」外，更大部份認為中國並不具備稱霸的條件，所以現在中方爭取多邊體系的國際關係，是最能符合他們的當前利益。

中央社

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