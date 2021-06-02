台灣本地的疫情仍然嚴重，加上疫苗供應不足，不少有能力的民眾紛紛外逃，近期由台灣飛美國的航班商務艙、特選經濟艙全滿座，甚至就連經濟艙也出現好久沒見的過百位旅客，令台灣出現赴美「逃難潮」。此外，亦有不少港人選擇回港避疫，本港檢測酒店的供應亦變得緊張。

去年美國疫情嚴峻，相反台灣本土疫情控制得宜，吸引一批長期旅美的僑胞返台。但「東升西降」，今年5月起台灣本土疫情升溫，加上台灣目前可選擇的疫苗數不多，反觀美國則開始推行民眾可免費接種疫苗，是台灣的熱門話題。

台灣《蘋果新聞網》統計，桃園機場近一個月來的入出境紀錄，發出境旅客在5月下旬後有微幅攀升，其中5月19、21、28日的出境人次都突破2,000人，相較於5月15日之前出境人次每日多在1,500人以下，顯示在5月下旬台灣本土疫情升溫後，出境旅客人數開胎變多。

這樣的現象在6月份會越來越明顯，航空業內人士透露，以長榮航空為例，6月份長榮赴美的航班，不論是飛往紐約、洛杉磯、三藩市、西雅圖或芝加哥，商務艙、特選經濟艙幾乎訂位全滿，經濟艙過往一年都只是得數十位甚至個位數的旅客，載客率不到3成，但6月中下旬起，經濟艙訂位數突破百位，載客率回升至5、6成。甚至就連加拿大航點多倫多、溫哥華等，旅客數字也有明顯增加。

原本長榮航空由台北飛往洛杉磯航班6月每周僅有3班，但預計自6月8日起改為每日1班次，顯示訂位率攀升，赴美人數越來越多。

業內人士透露，旅客增加機票價格亦有所調升，目前台灣飛洛杉磯航班的經濟艙機票一張價格約5、6萬元新台幣（下同，約1.4至1.7萬港元），商務艙則約20萬元（約5.6萬港元），估計是有錢人攜同家眷，舉家遷移。

另外，香港多間檢疫酒店未來兩個月的房間供應緊張。商業電台報道，大部份酒店今個月的預訂已經爆滿，最快下月才有房，甚至有酒店的網站顯示，暑假房間全滿。旅遊界立法會議員姚思榮表示，檢疫酒店入住率接近九成，主要是因為回港的海外留學生多了，亦有人因為台灣爆發疫情而返港。

台灣《蘋果新聞網》／商業電台

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