昨日正值國際兒童節，北京青少年法律援助與研究中心昨向騰訊旗下手遊《王者榮耀》（下稱《王者》）提起民事訴訟，指控《王者》侵害未成年人權益，指控涉及遊戲角色衣着暴露及竄改歷史人物形象等，更點名提到遊戲中的劉備竟成為一個紐約黑幫教父，批評有關形象是踐踏民族傳統，這亦是內地首宗由社會組織提起的未成年人保護民事公益訴訟。

昨日同樣亦為內地新修訂《未成年人保護法》正式實施的日子，當中提到須加強網路服務提供者在防治未成年人沉迷網絡等方面的責任，而所有線上營運的遊戲須全部接入國家層面的實名驗證系統。

調低適齡標準至12歲

據這次提告的研究中心指，騰訊近年不斷調低《王者》的適齡標準，從2016年的適齡人士設定「18+」（適合18歲或以上玩家），到今年再下調至「12+」，批評遊戲內容本身並不符「12+」的規定。在遊戲角色方面，研究中心亦不滿女性角色衣着暴露，官網的玩家討論區則充斥大量色情、低俗內容及歪曲歷史人物等評論，包括遊戲角色李白與韓信陷入熱戀等的討論，研究中心認為這些內容會誤導尚未形成正確價值觀的未成年玩家。

研究中心也認為遊戲角色竄改了歷史人物形象，踐踏民族傳統文化，狠批《王者》作為歷史類手遊，空有歷史人物之名，卻無歷史人物之實，存有向未成年玩家傳遞錯誤歷史觀的內容。而遊戲中的商場充值限額及抽獎模式亦違反國家規定，有誘導未成年玩家沉迷之嫌。此外其防沉迷系統也存在大量漏洞，「成長守護平台」未得有效推廣。

肥胖 頸椎病歸咎《王者》

研究中心更為此列出《王者》侵害未成年玩家的八宗罪，當中提到侵害未成年玩家健康權的指控時，則把近視、肥胖、肌腱炎、頸椎長期彎曲、頸椎病等身體問題歸咎於《王者》。

同時又把孩子盜用父母銀行卡為遊戲充值等行為，視為「侵害了不特定未成年人及其監護人、近親屬的財產權」、「導致部份未成年人與其監護人間的家庭關係嚴重惡化」等，甚至乎認為《王者》導致「引發未成年人尤其是留守兒童語言交際能力退化」。

雖然騰訊目前未有回應事件，不過騰訊公司社會研究中心本周日才與北京師範大學新聞傳播學院宣佈成立未成年人網絡素養研究中心，推動未成年人網絡素養教育生態體系的建構與完善。騰訊集團副總裁程武在會上指：「怎樣更好地幫助孩子們健康成長、快樂生活，是騰訊一直在思考的重要命題」。

澎湃新聞網/人民網