中國的戰狼外交官，不斷在全世界挑起火頭，引發各國不滿。中共總書記習近平近日主持加強中國國際傳播能力集體學習時表示，除要繼續大外宣，「傳播好中國聲音」外，還要「注重把握好基調」，「既開放自信也謙遜謙和」，目的是要「塑造可信、可愛、可敬的中國形象」。

中共中央機關報《人民日報》今日刊登這次集體學習的內容，這次集體學習邀請上海復旦大學中國研究院院長張維為講解。習近平發言時強調繼續大外宣的重要性：「要深刻認識新形勢下加強和改進國際傳播工作的重要性和必要性，下大氣力加強國際傳播能力建設，形成同我國綜合國力和國際地位相匹配的國際話語權，為我國改革發展穩定營造有利外部輿論環境。」

隨後習近平話鋒一轉，強調未來大外宣要走與目前「戰狼」不同的另一條路線，除要注重基調、謙遜謙和之外，宣傳內容要「以文載道、以文傳聲、以文化人，向世界闡釋推介更多具有中國特色、體現中國精神、蘊藏中國智慧的優秀文化」，並且「廣泛宣介中國主張、中國智慧、中國方案」。

近年中國外交部及駐外外交官，紛紛以戰狼姿態，不斷挑釁，駐法大使盧沙野批評法國東亞問題專家波恩達茲（Antoine Bondaz）是「小流氓」；駐巴西里約熱內盧總領事李楊則批評加拿大總理杜魯多是「美國走狗」、「敗家子」。

中國自2009年啟動大外宣計劃後，每年花費上百億美元（約780億港元）維持全球性的龐大宣傳體系，但遭外界批評計劃的投入與成效不成正比，不要說在國際上為中國崛起提供輿論助力，就算是增進和改善海外社會對中國認知的成效，都不盡如人意。

《人民日報》

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