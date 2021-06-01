疫情再次入侵台灣校園，文化大學昨日傳出疫情，四名男大學生確診，其中包括兩名港人。校方指兩名港生目前沒有症狀，因準備回港才接受檢測，結果呈陽性，已送院隔離治療。四名染疫學生住在同一棟男生宿舍，該館現有345名宿生，今日將分批檢測。

文化大學位於台北市陽明山，該校招收不少外籍學生。校方指四名確診者都住在男生宿舍大倫館，但是房間不同，住在五樓的台中學生上周六首先確診，翌日住在三樓的馬來西亞籍學生染疫，周一晚上再爆兩名住三樓的香港學生確診。

增262本土確診

校方擔心爆發無症狀群組感染，馬上通知台北市政府，為該館345名學生檢測，消毒宿舍及隔離同住學生。

中央流行疫情指揮中心昨日公佈新增262宗本土確診個案，另有校正回歸本土個案65宗，總數是327宗。根據指揮中心統計，4月20日至今，共有1,209名重症患者，其中60歲以上的長者高達三成。昨日新增13宗的死亡個案，其中一人是60多歲男性，他本身患有高血壓及糖尿病，上月20日發燒後到診所求醫，24日不治，死因是溺死，過世後才確診。

為了避免疫情擴散至金馬澎離島，指揮中心前日公告，飛往金門、馬祖、澎湖的五個機場設立篩檢站，禁止有症狀旅客上機，14天內有症狀者則即場檢測，結果呈陰性才能搭機。

針對澎湖等離島即日起強制入境旅客檢測，指揮中心昨日下令依法撤銷有關規定，陳時中強調相關措施強度能達致全面篩檢的效果，離島不用另行規定強制入境旅客檢測。不過，全台唯一零確診的金門，昨晚仍對拒絕篩檢的27名旅客開出罰單。

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