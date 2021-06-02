廣州爆發新一波疫情，本來已是人心惶惶，今早又因為健康碼「變色」引發亂象。微博上有不少網民抱怨，一早發現健康碼突然由綠變黃，無法搭乘公共交通工具，出入公眾場所亦受限，要臨急臨忙找地方做核酸檢測，以盡快轉為綠碼，結果卻發現並非所有醫院都能做。有網民批評：「主要是（官方）也沒提前通知市民啊，都引慌亂了……我們（人口）3萬人的小區，要坐交通工具出行的人今天一天就花在到處找可以驗核酸的地方上面了。」官方下午就事件作出回應，公佈有關黃碼的注意事項。

微博認證為「知名汽車博主」的網民袁啟俊發微博指，按照新規，今日很多廣州市民的健康碼都變黃了，包括他在內。黃碼出行受阻，所以都聚集到臨時採樣站，交61元人民幣（約74港元）進行核酸檢測。不過，他在現場見有不少老人家發爛，還罵人，抱怨「健康碼黃了，公交坐不了，喝茶喝不了，掃碼怎麼掃？手機不會用」。袁啟俊呼籲年輕人多多幫忙這些長者。

在這則微博下方，不少廣州居民都發評論回應，紛紛表示對健康碼突然變色一事感到無奈和擾民：「一覺醒來綠碼變黃碼，一早就跑去預約排隊了！」「我都變咗黃，唔知乜原因，然後乖乖去做核酸翻（返）屋企辦公了……」「排了一個半小時的隊伍，然後被通知檢黃碼的核酸用完了，先回家。」「不是所有地方都收黃碼的人，你又不能坐公共交通，全靠兩雙腿去找地方做核酸，就好無語。」「有醫院收好好了，有一些醫院直接發熱門診報道，核酸CT一起上，6-8小時出結果先放人……大哥我也就個黃碼！」

黃碼還直接影響了日常上班：「我說怎麼今天看到有評論說三號線有空座位，廣州得好大一部份人變黃碼了吧，上不了班 」、「暫時還是綠的，公司一半人都黃了！估計慢慢所有人都得黃一遍去做檢測」。

針對民眾的健康碼變色一事的諸多疑問，廣東省的肺炎防控指揮辦疫情防控組解釋，民眾如在確診病人和無症狀感染者停留過的重點場所附近區域活動及停留，且可能和染疫者有接觸，健康碼就會轉為黃碼。持黃碼人士不得進入酒店、商場、超市、車站、機場、戲院、卡拉OK、酒吧等各類公共場所，以及學校、各類監所、養老院和福利院等特殊場所；並須盡量減少流動，自覺暫停聚餐、參會等集體活動。

此外，持黃碼人士須在和染疫者可能有接觸的風險時段後，完成了「三天兩檢」，即進行完第一次核酸檢測，相隔72小時後，進行第二次檢測。若結果均為陰性，黃碼就會被自動解除，轉回綠碼。

民眾可通過「穗康」或「粵省事」App看到自己健康碼的顏色，轉黃碼的人士也會收到短訊提醒。

新浪微博／《南方都市報》

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