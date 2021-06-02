北京維權律師唐吉田旅居日本的女兒因為肺結核，引發腦水腫，並影響身體其他部位，情況危急，急需家人陪伴照顧。10多年來被中共限制出境的唐吉田，一直希望當局以人道理由讓他到日本照顧女兒。今日，唐吉田原本起行前往日本，惟卻被當局以危害國家安全和利益為由，在他登機前將其攔下。

法廣網報道，唐吉田昨晚已從北京抵達福建福州，以便今早乘搭坐9時許的航班前往日本，惟過關時他被當局派人攔下，帶往問話室。他引述之後有警員向他表示，當局根據出入境管理法第12條第5項規定，「不許我出境」。

唐吉田經再三追問，對方僅透露是北京市公安局作出的決定。其後，他原本乘坐的廈門航空工作人員，將他的登機證撕毀，經唐訓誡後，工作人員從垃圾桶把登機證拾回給他。

根據警員引用的出入境管理法，唐吉田被指是「可能危害國家安全和利益，國務院有關主管部門決定不准出境」的人士，2011年患上肺結核的唐吉田，2017年打算到香港治病，也是被當局以同樣理由，在深圳羅湖口岸被禁止出境。

唐吉田稱，一個多月來因為女兒生病住院，讓他「身心俱疲」，如今連出去陪護她的心願也沒辦法實現，「我除了遺憾就是遺憾」，但已經沒有時間、精力和興趣去恨那些攔下他的決策者。

自唐吉田女兒因肺結核菌入腦，需要進行手術的消息傳出後，一批海外學者上月底曾發起聯署，促請當局基於人道理由，讓唐吉田到日本陪護其重病的女兒。聯署信指出，根據《世界人權宣言》任何人都有權離開任何國家，及在各國境內有權自由遷徙和居住的權利，聯署信指「唐律師被告知他若離開中國將會危害國家安全，當局卻從未明確告知其離境將如何危害國安」。

這封「聲援唐吉田律師之呼籲信」在一星期內徵集得上百名海內外學者、研究人員和律師等聯署，當中包括紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）、芝加哥大學客座教授滕彪、台灣中研院法學研究所助研員陳玉潔等。唐吉田則自行購買機票準備赴日。

53歲的唐吉田多年來為強制拆遷受害者、上訪者、毒奶粉受害者及法輪功學員維權，推動北京律師協會直選後，於2010年遭北京市司法局以「擾亂法庭秩序」為由吊銷律師執業證。

法廣網

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