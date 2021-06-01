【本報訊】H10N3禽流感出現全球首宗人類感染個案。國家衞健委昨通報，一名41歲男患者的基因樣本對H10N3病毒呈陽性。該患者目前病情穩定，專家評估是次病例為偶發跨種屬傳播，造成大規模流行的風險極低。有本港傳染病專科醫生指，H10N3首次在人類身上出現，如只是偶發傳播，毋須過份擔憂，但仍需持續觀察其致病性及會否人傳人。

未確定會否人傳人

現居江蘇鎮江的41歲男患者4月23日出現發燒等症狀，28日病情惡化入院治療，至今仍然留院。中國疾控中心上月28日對患者樣本作全基因組序列測定，驗出感染H10N3病毒。當局對所有密切接觸者作醫學觀察，在當地應急監測，均未發現異常。專家認為，病毒全基因分析顯示，H10N3病毒為禽源性，未具感染人類能力，對家禽呈低致病性，判斷今次為偶發性傳染人類。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜向本報指，禽流感病毒主要宿主為候鳥，有機會透過豬等哺乳類動物組合成新病毒，偶發性增加其進入人類細胞、傳染給人類的風險。惟未必所有可傳染人的禽流感，都可人傳人及具高致病性。他解釋，以往H5N1病毒，有高致病性及可構成有限度人傳人，較令人擔心。如只是低致病性，又不會人傳人，只是偶發性傳染給人，則不必太擔憂，因不太可能造成大規模流行。不過他指，H10N3首次被發現感染人類，病毒是否具有高致病性及可人傳人，仍需持續監察才能確定。

針對H10N3變種的可能性，林緯遜解釋，流感病毒變種有抗原飄移和抗原轉移兩種形式。較令人擔憂的是豬隻，因同時擁有鳥類和人類的流感病毒受體，兩種病毒皆可感染豬隻，故有機會成為一個「熔爐」，令病毒基因重組，造成抗原轉移。動物直接傳染給人的流感，則不太可能出現抗原轉移或抗原飄移。因此H10N3因傳染人類而造成變種的可能性不大。