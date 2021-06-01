中共中央政治局前日宣佈中國將開放「三孩政策」，以改善人口結構、落實積極應對人口老齡化國家戰略，有內媒分析，80後將成為生育三孩的主力，山東則有望成「三孩大省」，廣東、福建等東部省分的農村地區的三孩比例也相信會較其他省分高。

生三孩意願較低

「第一財經」報道，生三孩的基礎是已生育二孩的人群，從近幾年的數據來看，80後是主要生二孩的年齡層，因此也將成為生育三孩的主力。根據國家統計局歷年數據，整個80年代，出生人口總共高達2億人。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎就表示：「很多人生二孩後，覺得孩子不再是獨生子女了。所以心理上沒有那種緊迫感了。而且三孩對經濟、住房等各方面都有很大的壓力。因此從心理來講，三孩政策所產生的出生人口增加的效果不會有二孩那麼明顯。」

從區域分佈而言，從過去幾年全面放開二孩的實踐來看，山東、河南這兩個人口大省的增長較為顯著，其中作為第三經濟大省的山東生育意願較強，有望成為「三孩大省」。彭澎指，農村地區的養育成本比較低，比如福建、廣東的農村地區，這些地方傳統上有生育文化，又有一定經濟實力，三孩的生育比例也會比較大。相對來說，在大中城市裏，因受樓價、經濟生活壓力等影響，生三孩的意願可能就不是很強了。第一財經/《新京報》