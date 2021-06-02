廣州接連出現COVID-19確診個案，多區疫情風險被調整，部份屋苑更實施封閉管理，居民要留在指定地方，物資要由外邊送上。有荔灣區菊樹中南街道的租戶在網上貼長文，不滿村委安排的物資價格高昂，居民無法負擔。

網名叫「愛吃肉的小胖瑤」的羅女士在微博貼文，指自己是在荔灣區菊樹中南街道的租戶，想跟外界分享菊樹內的情況，透露菊樹的群眾急缺生活物資，然而村委給的價格不是民眾能負擔得起。

羅女士寫道：「最高一次套餐115元（人民幣，約141港元）一份，快餐40元（約48港元）一份。之後因擔心被鬧太貴，直接不寫套餐內容，只說裏面有菜有肉有雞蛋。連有多少斤都不寫，到現在我們百分之九十的人沒有拿到過政府給的所謂免費物資。」

羅女士又指，之前居民透過網上買已無法直接送入封鎖區，村委隨後就哄抬物價，「很多被困群眾買不起高價菜，泡麵也沒有了，只有一些好心超市以原價售賣商品，但是物料也所剩無幾」。

羅女士表示，在菊樹被困四天，沒有任何村委通知進行核酸檢測的時間，只發一些電子通知，根本沒有村委組織人員到街道上廣播通知，所有消息都無法準確掌握。羅女士更指，有人亂拋醫療廢物，民居買的菜不讓送進來，政府提供的免費物資又拿不到，有人更哄抬物價，迫於無奈才向外求助。

據羅女士在網上貼出的物資包收費，115元的物資包內有豬上肉1斤、排骨1.5斤、雞蛋30隻、菜芯2斤、蕃茄2斤。2肉1菜1湯的供餐菜單則每份售價為40元，另有一張附圖，註明60元的物資包內有雞蛋、肉、蔬菜。

對於羅女士的不滿，網民紛紛留言，有人批評村委抬價的行為，有人直指今次是人禍，惟亦有人分開計算物資價格，證明115元物資包價錢合理。

網民意見:

我其實不傻呢：頂一頂。我也是菊樹住戶，博主所述真實無誤。

人間仙女游優郵：作為在菊樹居住的廣東人，博主說的是事實，買菜都難買

Niki-L：這樣的村委會就是在給我們廣州丟臉！做個人好不好！

顏啊顏Ayan：不是天災，是人禍啊！

九條水魚魚：40一個的飯盒[拜拜] 人家西朗肉都是正常17.8一斤 真就中南街道不屬於廣州荔灣唄[拜拜] 我們買個雞買個肉都不能單買只能打包買，還比一般市場價貴三倍，趕上5A級景區了都 不知道是在隔離還是被中南街道村委瘋狂吸人血發國難財，還是被他們拿買菜賺的錢請1200一天的疫區保安

FayFay不停問我：大廣州居然也出現這種事情？？？

新浪微博

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