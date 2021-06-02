廣東衞健委通報，6月1日，省內新增10宗本土確診病例，廣州佔7宗；佛山佔3宗，為無症狀感染者轉確診。新增7宗本土無症狀感染者，廣州佔5宗，深圳佔2宗。

為防止疫情蔓延，廣州市進入全民防疫階段並公佈38個封閉管理區域。深圳、珠海、佛山等地亦調整防疫舉措。其中佛山水道以南的區域範圍內實行封閉管理，日常必需物品由屬地街道辦配送。5月18日，廣州市第七次全國人口普查公報指，該市人口達1867.66萬。自由亞洲電台報道，有荔灣居民指出，廣州市已有逾1,000萬人接種疫苗，如今仍然出現疫情爆發，質疑疫苗的成效。

自5月31日當晚11時起，市民離開廣州，必須出示72小時內，當地檢測部門出具的核酸檢測陰性證明。廣州荔灣區居民蔡女士表示，廣州已經有近1,000萬人注射新冠疫苗，但仍然有人感染：「廣州居民要是離開廣州，都要提前72小時做核酸檢測。很多人懷疑疫苗打了以後，究竟有沒有防護作用。」

蔡女士居住的社區已經封鎖，只進不出：「現在廣州街上沒有甚麼人了，給大家的生活造成非常不方便，現在只能在家裏叫外賣，也不能出去買菜，封鎖局分城區了，疫情有死灰復燃的迹象。」

廣州市公佈38個封閉管理區域。其中荔灣區中南街佔地約7平方公里，近8,000多人被要求留在家中，執行封閉管理。居民吳先生說：「荔灣全員都要做核酸測試。天河這邊5月31日到6月2日十來個街道社區要全員核酸檢測，現在病毒是變異的，傳染性非常強。估計這波疫情還會有所上升。」

截止到5月31日下午4時，廣州全市已經累計接種新冠疫苗逾1,313萬劑次、超過1,011萬人，全市一共有約325萬人完成全程免疫。即日起，廣州暫停新冠疫苗接種，集中人力進行大規模核酸排查。

廣州疫情再度升級。廣州市衞健委宣佈，由今日（2日）開始，調整部份地區疫情風險，其中荔灣區白鶴洞街、中南街由中風險地區調整為高風險地區；番禺區洛浦街錦繡半島社區錦繡東區（16棟、17棟、18棟），海珠區瑞寶街南洲名苑棠閣（A棟、B棟、C棟）由低風險地區調整為中風險地區。

廣州市衞健委／自由亞洲電台

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