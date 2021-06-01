「我已5日無涼沖……好無助，唔知幾時先可以離開。」一名到廣州修讀研究生課程的港人周同學（化名），上周五（28日）晚送女友回家時，突遇到屋苑實施封閉管理，自此便滯留在屋苑內，無法離開。周同學稱，曾先後聯絡港府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦），及其他民間機構求助，惟一直無法獲得任何協助，最終向《蘋果》求助，終獲駐粵辦及當地部門協助安頓。

上月21日，廣州荔灣區一名郭姓老婦確診確診COVID-19，之後廣東省便接連出現確診病例。截至29日，被傳媒稱為「早茶群組」的傳播鏈，已累計32人染疫，其中包括廣州5名確診病例和21名無症狀感染者，佛山1名確診病例和4名無症狀感染者，以及茂名1名無症狀感染者。根據當局通報，廣州21名無症狀感染者中，29日確認的60歲男患者為常住番禺區錦繡半島東區，屬重點人群中篩查發現。

28日晚上11時許，周同學送女友回番禺錦繡半島屋苑，當時未見異樣，惟離開時見各出入口均有防疫人員駐守，才得悉屋苑要實施封閉管理，他被禁止離開。由於女友與家人同住，不方便接濟，周同學只能在屋苑休憩公園露宿，「我平時瞓公園石凳，落雨時就走去涼亭瞓」，露宿在外滋味絕不好受，除了日曬雨淋，還遭無數蚊蟲叮咬，「好多蚊好多蟲，咬到我成身腫」，加上每日只能叫外賣，讓周同學胃部不適。

5天以來，周同學一直沒地方洗澡，不過他沒有埋怨女友，指她與家人同住始終不方便：「我體諒佢嘅處境。」

當局曾替屋苑居民進行檢測，由於周同學不是住客，防疫人員曾一度拒絕為其進行檢測：「佢哋話係政府埋單，我唔係呢度住客，所以唔肯幫我做」。幾經爭取，周終獲准進行檢測，結果屬陰性，惟仍未獲准離開。之後，屋苑進行第二次檢測時，已無人再願意為他檢測。

周同學昨日一度被公安控制接近兩小時，他向對方表明自己是香港人，有關人員表示會向上級反映，不過對於他無家可歸，公安及防疫人員則指他要自己想辦法。

周同學滯留屋苑時，曾向港府駐粵辦及工聯會廣州工聯諮詢服務中心求助，但職員卻因無法干涉地方政府的防疫措施，無法提供協助。周同學指，自從屋苑被封後，居民都十分不滿，「好多人返唔到工，有人原本要去醫院化療都做唔到……」由於屋苑居民有怨氣，公安更不可讓他把消息流出：「佢哋問我有布2將相、片等消息放上網……」由於屋苑佈滿公安，周同學只能在僻靜地方通電或上網。

「我真係好無助，兩邊（港府和內地政府）都幫唔到我……」周同學坦言，不滿內地當局封閉管理的做法：「香港封大廈都係檢測完最多一晚，無事就可以離開，我估自己隨時要多留屋苑一星期先可以走。」

對於這次的經歷，周同學坦言失望：「我都唔係好想留喺度，呢度太恐怖，香港封區都係一日半日，檢測完第二日就放你走，但呢度（大陸）好唔同，檢測完又檢測，之後又要等結果，又要等領導批，可能又要等多三五七日 （廣東話，十以下的約數）。」

港府駐粵辦回覆《蘋果》查詢時指，已聯絡事主知道其健康情況良好，職員已聯絡當地相關部門，希望考慮當事人特殊情況，在不影響社區防疫工作的前提下予以協助。

至於工聯會廣州工聯諮詢服務中心主任邵先生回覆《蘋果》稱，確認曾接獲周同學求助，中心已聯絡當區街道辦，商討容許周進行居家檢測。

經《蘋果》轉介，駐粵辦及工職會人員已跟周先生聯絡，當地部門隨後安排屋苑一個空置單位讓其免費暫住至解封為止，「今日外邊好大雨，而家有瓦遮頭，安心好多了。」

《蘋果》記者

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