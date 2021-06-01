【本報訊】「我已五日無涼沖，好無助，唔知幾時先可以離開。」一名到廣州修讀研究生課程的香港人周同學（化名）上周五（28日）晚送女友返回住所時，屋苑突然實施封閉管理，自此滯留在屋苑內，無法離開。周指曾先後聯絡港府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦），或向其他民間機構求助，惟一直無法獲得任何協助，最終向本報求助，終獲駐粵辦及當地部門協助安頓。

上月21日，廣州荔灣區一名郭姓老婦確診新冠肺炎，之後廣東省便接連出現確診。截至5月29日，被傳媒稱為「早茶群組」的傳播鏈，累計32人感染。當日被公佈為無症狀患者的60歲男子，常住番禺區錦繡半島東區，當局早一晚對該區實施封閉管理。

28日晚上11時許，周同學送女友回番禺錦繡半島屋苑，當時未見異樣，惟離開時見各出入口均有防疫人員駐守，才得悉屋苑要實施封閉管理，他被禁止離開。由於女友與家人同住，不方便接濟，周只能在屋苑休憩公園露宿，「我平時瞓公園石凳，落雨就走去涼亭瞓」。露宿在外滋味絕不好受，除了日曬雨淋，還遭無數蚊蟲叮咬，「好多蚊好多蟲，咬到我成身腫」，加上每日只能叫外賣，令他出現胃部不適，暫時只可以買藥服用。

無涼沖 一度被拒檢測

五天以來，周同學一直無地方洗澡，不過周未有埋怨女友：「我體諒佢嘅處境。」

當局曾為屋苑居民檢測，由於周同學不是住客，防疫人員一度拒絕為他檢測，「佢哋話係政府埋單，我唔係呢度住客，所以唔肯幫我做」。幾經爭取，周終獲准檢測，結果屬陰性，惟仍未可離開。之後，無人願意為他作第二次檢測。

周同學昨日一度被公安控制近兩小時，他向對方表明自己是香港人。有關人員表示會向上級反映他的情況，不過對於他無家可歸，公安及防疫人員則指他要自己想辦法。

周同學滯留屋苑後，曾向港府駐粵辦及工聯會的廣州工聯諮詢服務中心求助，但職員無法干涉地方政府的防疫措施，故無法提供協助。

周指，自從屋苑被封後，居民都十分不滿，「好多人返唔到工，有人原本要去醫院化療都做唔到」。由於屋苑居民有怨氣，公安更不讓他將消息流出，「佢哋問我有冇將相片等消息放上網」。由於屋苑佈滿公安，他只能在僻靜地方打電話或上網。

「我真係好無助，兩邊（港府和內地政府）都唔幫我。」周同學坦言不滿當局封閉管理的做法：「香港封大廈最多都係檢測一晚，無事就可以離開，我估自己隨時要留多一個禮拜先可以走。」他指，當地雨勢越來越大，涼亭已無法完全避雨，如無法離開，或要到停車場露宿。對於這次經歷，他坦言失望：「我都唔係好想留喺度，呢度太恐怖。」

轉介後暫住空置單位

經本報轉介，駐粵辦及廣州工聯諮詢服務中心昨有工作人員跟周同學聯絡，隨後當地部門安排屋苑一個空置單位讓他免費暫住，直至解封為止，「今日外面好大雨，𠵱家有瓦遮頭，安心好多。」