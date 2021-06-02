體育總局今日在官網發佈於5月28日簽發的關於暫停相關體育活動通知，指5月22日在甘肅省白銀市舉辦的黃河石林百公里越野賽，因局部天氣突然，釀成21名選手死亡，「為迎接建黨100周年營造良好的環境和氛圍」，全國要嚴防體育領域再次發生同類安全事件。

通知要求，即日起暫停山地越野、戈壁穿越、翼裝飛行、超長距離跑等管理責任不清、規則不完善、安全防護標準不明確的「新興高危體育賽事活動」。局方將加快完善這些體育賽事的管理制度，健全標準規範，全面加強其安全管理保障。此外，當局亦明確要求各地嚴格落實「非必要不辦賽」的要求，堅持底線思維，增強風險意識，強化屬地管理責任，採取切實有效措施防範和化解風險。要圍繞組織營運、服務保障、安全管理、應急救援、疫情防控、地質條件、氣象因素等方面，對所有賽事活動開展全面風險排查，有安全隱患的一律暫停。

上海白領秦嶺失蹤27天證遇難

上海33歲白領黃埔江於5月1日趁着假期，與3名驢友結伴到秦嶺行山，原訂行程共3天，由雞窩子村出發，經漫溝埡口、鹿角梁、跑馬梁、兵馬營、冰晶頂，最後在朱雀景區門口離開。未料5月2日下午2時30分左右，黃埔江在大霧中行經跑馬梁到兵馬營的山脊線時失蹤，其他3人翌日下山後即報警。

昨日傳出噩耗，指經過27日的搜尋，救援人員終於5月29日早上，在兵馬營北坡、三岔河以南方向的岩壁下，發現了黃埔江的遺體。

黃埔江的姐姐稱，家人已接弟弟回老家江西安葬。根據現場殘留遺迹及軌迹，推測弟弟是在探路時不幸踩空滑墜昏迷，後因內傷加低溫罹難。內媒報道指，黃埔江死前曾遭遇持續3小時冰雹及2小時大雨。

丁真正式成為四川文旅宣傳推廣大使

有「甜野男孩」之稱的20歲藏族青年丁真，正式成為四川文化旅遊宣傳推廣大使。當地文化和旅遊廳今日頒發聘書給丁真，列明聘請期限為3年。四川省文旅廳負責人認為，丁真可以成為四川文旅的響亮名片之一，其成長離不開這片生養他的土地，接下來需要各方愛護、培育丁真健康成長。

據內媒報道，丁真於5月18日首次以四川文化旅遊宣傳推廣大使的身份，邀廣東遊客「安逸走四川」。當時丁真說：「有人問我，甚麼是安逸？安逸是祖先留下的足迹，跟隨他們的腳步，就能翻過美麗的山，越過漂亮的河，來到我的家鄉。四川好耍的東西是有魔法的，把你和我的朋友變成了大家的朋友，這就是安逸。」

綜合報道

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