香港2014年有七警暗角打示威者，內地保安員未知是否「有樣學樣」，同樣懂得在暗角施襲。河北石家莊一名地鐵保安員近日與一名女乘客發生爭執，保安員先用手上金屬探測器攻擊對方頭部，再將女子拖行至閉路電視盲點，疑再向對方施襲。事後，石家莊地鐵發聲明，指事件起因是保安員「被乘客追打後，無法控制情緒產生打鬥行為」，僅辭退涉事保安員和向保安公司罰款，未有提及有否報警處理。

事發於4月27日石家莊地鐵1號綫博物院站，當時姓白的保安員正在一個安檢閘口執勤，閉路電視片段顯示，當時一名女乘客經過安檢後不知何故未有離開，不斷在按電話，之後一度離開又被保安員帶回，其後片段拍到女乘客突然從後拍打保安員背部一下，隨即點燃起保安員的怒火，保安員先用手上金屬探測器擲向女乘客頭部，再拉扯對方頭髮致其跌倒，其他保安人員見狀連忙跑上前勸阻。

惟涉事保安員未有停手，再在安檢站拿出一支長棍，走近女乘客並將她帶到閉路電視死角，其間又再次拉扯女乘客的頭髮，疑似在閉路電視拍不到的地方再次施襲。

石家莊地鐵官方微博於5月31日發文，對事件鄭重致歉，已責令保安公司將涉事保安辭退，同時依據合同對安保公司罰款及訓誡。不過聲明中提及的事件版本，與閉路電視片段有很大出入，聲明指該名保安員因要求疫情登記而與該名乘客發生口角，保安員因為「被乘客追打」，無法控制情緒產生了「打鬥行為」。

新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）