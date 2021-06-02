國務院副總理劉鶴上月27日與美國貿易代表戴琪後，今日（6月2日）再與美財長耶倫視像通話，二人對話備受外界關注。美國克林信大學經濟系副教授徐家健接受《蘋果》訪問時分析，中美兩國貿易戰，雙方都要付出代價，尤其疫情下，「貿易戰成本更入肉……本土或農夫聲音都有反對」，並認為換了政府後，反對聲音亦會傳入國會，繼而構成壓力，民主黨或認同分開政治議題，如人權、民主，與經濟議題分開，「始終涉及美國人利益，可以傾某啲經濟議題。」

徐家健指出，過去兩國間矛盾，都與「個別人士」有關，美國政府換屆後，雙方討論自然較以往容易。拜登政府想將所有事情都「固定化」（formalized）而不會如特朗普般以個人意志去做事，「相對有規有舉，任何事都可商量。即使成功與否，也可先傾。」

就兩國經濟復蘇的問題，即使兩國不合作，當疫情結束後，經濟亦會自然復蘇。中美始終是全球最大經濟體，合作定必有利經濟，而疫情尚未結束情況下，合作一定會加快復蘇步伐。

至今次中美代表通話，徐家健認為是自然發展，今年3月，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外長王毅在美國阿拉斯加會晤美卿布林肯，最終出現不歡而散場面，「大家都覺得之前咁傾係唔得，依家人少啲，就睇吓可唔可以多啲讓步，令到傾得成的機會大啲」。

中國智庫報告：拜登政府短期內不會取消對華關稅

中美貿易戰中，關稅是其中一個關鍵議題。惟中國金融四十人論壇（CF40）上周六（5月29日）發表一份題為〈全球產業鏈重構與中國選擇〉的報告，稱在當前條件下，拜登政府短期內不會且無法取消對華關稅，除了要為中美經貿談判保留籌碼，以換取中國在其他方面的讓步外，美國在今年上半年面臨通貨膨脹壓力，華盛頓政府亦可能希望通過排除關稅來減輕負擔，藉此避開國會阻力及緩解國內政治壓力。

徐家健認同一次性取消所有關稅機會渺茫，但逐步減低稅率或減少徵稅規模，則是一個可行做法。他指出，徵稅課品種類對商人來說非常重要，因為如果只規限少部份貨品徵收關關稅，商人可以找到「走盞位」，如某部份課品未必與政治有關，但放寛徵稅卻對本地民生有很大影響，過去增加關稅措施都不是一次性實施，而是分階段，如果放寬的話，亦可按同一步伐，逐步減少。

劉鶴上周四（5月27日）亦曾與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）通話，是兩人的第一次對話，而劉鶴上一次與美國貿易代表的對談已是在去年8月。雙方當時均表示對話坦誠，令外界關注兩國貿易關係是否回暖，不過資深時事評論員劉銳紹就認為，劉鶴與戴琪通話，更像是「先禮後兵，埋牙前的佈陣」，中美因應兩國角力早已各有部署，美國拉攏歐洲、日本等盟友，中國身兼政治局委員的中央外事辦主任楊潔篪近日訪問俄羅斯，及歐盟成員國的斯洛文尼亞和克羅地亞。

耶倫今年2月曾表示，美國目前會保留特朗普政府對中國貨品徵收的關稅，但會進行全面檢討，此後再決定未來路向。耶倫稱美國希望確保中國在貿易、技術轉移等問題上恪守國際規範，但也指中美需要在氣候變化、抗疫等多方面合作。

美國去年初與中國達成首階段貿易協議，但特朗普任內美中雙方互相加徵的關稅大部分仍然維持有效，中國去年進口的美國貨品總額亦僅相當於協議承諾的2,000億美元（約1.55萬億港元）的58%。白宮今年1月表示將檢討特朗普任內制訂的國家安全政策，包括對華貿易協議在內。

新華社／路透社

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