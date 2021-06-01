廣東疫情持續。內地最新通報的11宗本土確診個案，全部來自廣州，當地另增兩宗無症狀感染者，總計13人染疫。當地局部封城措施擴大，廣州市疫情防控指揮部公佈38個封閉管理區域，包括荔灣區中南街全區，以及全市所有感染者居住和工作的37個疫點和周邊區域。出現無症狀感染者的佛山亦加入封城行列，宣佈部份區域人員需家居隔離。廣州市疾控中心副主任昨表示，目前已查明南寧境外返回人員並非是次廣州疫情源頭， 溯源工作仍在進行。

白雲機場大削航班

廣州市宣佈，38個封閉管理區域的居民不得外出。此外，荔灣區、番禺區、海珠區的多個區域，封閉管理區外的地方，人員只進不出，嚴禁聚集。海珠區市場監督管理局公佈關閉當地居民經常前往購物的沙園西華市場、沙園農副產品市場，治理衞生，直至本月7日。商戶昨凌晨連夜清理攤檔物品並離開。廣州白雲機場繼續削減航班。截至昨日下午，機場已取消升降航班840架次，佔比例60.75%。

佛山市禪城區及南海區內指定範圍，所有人需家居隔離。當局指，相關區域嚴格實施封閉管理措施，確保「足不出戶」，日常必需品由屬地街道運送。該市其他區域停止非必要聚集活動，卡啦OK、戲院、洗浴中心等場所暫停營業。當地高中改為網上教學，中六學生實施封閉管理。昨中午起，在佛山的所有人需持有綠色健康碼及72小時內核酸檢測陰性證明才能離開。當地設立幹線貨車司機核酸檢測點，為司機免費檢測。

廣東省疫情防控領導小組會議上，中國工程院院士鍾南山建議，應針對人口多、密度大的重點區域，採取及時、嚴格及精準的防控措施，進一步減少民眾流動和聚集，加強核酸檢測篩查，盡快切斷傳播鏈。

央視