台灣疫情嚴峻，外購國際疫苗卻未能如期到貨，衞福部長陳時中日前還原和德國BioNTech談判始末，稱因台方中文新聞稿使用「我國」二字，雙方出現意見分歧而破局。德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）今（2日）指，合約簽訂與所訂條件，均不在政府掌控下，而是取決於簽約雙方，若能達成共識，聯邦政府自然樂見其成。另一方面，強生表示疫情嚴重，只會與政府商討，原來稱會向當局捐贈的慈善團體佛光山今日改口，拜託政府前往協商。

BioNTech日前回覆台灣《蘋果新聞網》查詢時，未有正面回應陳時中有關「我國」現分歧的說法，僅強調「我們一般不評論潛在或進行中的疫苗供應洽商。公司的目標是為全球盡可能多的人提供疫苗」。

對於台灣與BioNTech之間的問題，德國在台協會處長王子陶今日在Facebook發文指，長久以來，台灣透過優秀的健康與衞生措施控制疫情，近2周卻仍遭疫情襲擊。他認為，疫情的控制，除了全體人民從上而下一致的努力，還得加上一點點的運氣，「我確信，透過政府與人民共同的努力，必能再次控制住疫情……我們身為在台的外國人，也受惠於台灣人民高度的自律與投入。」

他強調，德國是COVAX計劃中第二大國際捐款國，而台灣透過該計劃，至今已自費購得60萬劑AZ疫苗。他期望有來自不同的廠牌、足夠的疫苗，包括BioNTech能盡快進口台灣，以使民眾即便在感染率下降的情況下，仍能維持高接種疫苗意願，在這次疫情受控後，能比先前站得更穩健。

意大利《真相報》（La Verità）日前就報道指，台灣採購BioNTech疫苗破局原因是中國施壓。台外交部今正告大陸政府停止利用疫情進行毫無必要的操作，遂行政治外交目的。外交部指出，台灣政府與全民共同抗疫、全力向外取得疫苗之際，北京的外交部、國台辦等單位多次發表不實言論，企圖製造台灣社會矛盾，並干預台灣疫苗採購程序，對此外交部予以最嚴厲的譴責。

陸委會今日下午亦向大陸發炮，指人民的健康安全至關重大，疫苗是用於拯救生命，任何夾帶對台政治意圖與設計都是違背人道與人性。台灣政府與全民致力防疫及廣泛向國際爭取疫苗之際，陸委會再次呼籲對岸自重，停止在疫苗議題上附加政治目的與阻撓，更不該介入干擾台灣社會穩定。

面對購買外國疫苗的挫折，台灣境內不少團體及企業都紛紛揚言自購疫苗給民眾「自救」，然而，卻都未見成事。郭台銘創辦的永齡基金會昨天中午向食藥署遞件，是目前唯一一個有提交正式文件的單位。不過，陳時中表示郭台銘委託他所投資的台康生技提交的申請，食藥署收到後卻未發現原廠授權書，之後還會聯絡永齡基金會。

陳時中又指，目前沒有人真的拿到疫苗的到貨證明。至於喊捐贈疫苗喊得最大聲的佛光山表示已申請一事，陳時中說：「那不算送件，正式的送件還是要根據法規提出相關文件證明，目前真的算是送件的，只有永齡基金會委託台康提出的案件。」

佛光山上周表示願意捐贈50萬劑強生疫苗，表示有海外會員聲稱已跟強生高層談過能買，許多媒體也瘋狂報道事件，一度讓外界以為佛光山真的已經買到疫苗；但本周佛光山又表示中央政府不回應，讓他們「不知所措」。據悉，佛光山至今僅和內政部次長陳宗彥「洽談」過兩次，並未正式提出相關證明文件，更遑論提出原廠授權證明。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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