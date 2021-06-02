上月21日，廣州荔灣區一名郭姓老婦確診COVID-19，隨後市內多區出現確診個案，多區更實施封鎖管理。有指廣州此輪疫情出現的是在印度發現的變異毒株，而這種變異毒株也是首次在國內出現本地社區傳播。廣州市疾控中心副主任張周斌接受央視訪問時指出，今波疫情傳播速度已減慢，但傳染力仍然很強，同時透露廣州目前流行病學初步調查（簡稱：流調）人員比常態化防控時多了10倍。

張周斌表示，本波疫情的R0傳播值已經降到3.4左右。R0指數實際上反映的是病毒傳播和綜合防控相對抗的結果，採取的綜合防控措施越有效，病毒傳播的速度就會越慢，傳播指數就會下降。其實說明近幾天所採取的大規模核酸篩查、快速流調、密接的密接者的甄別、隔離、重點場所的重點管控，還有更大範圍內的封閉管理起到了一定效果。

張周斌R0下降只是說明通過現有措施遏制住了病毒傳播速度，並不是病毒不再傳播，它的傳染力仍然很強，當接觸到病毒或感染者時，仍然會很容易被感染。

對於外界猜測今波疫情指是廣西南寧的境外返回人員，惟通過前期溯源和調查，基本上已經排除這條線索，溯源工作目前仍然在進行，

對於有人手調動、訊息傳遞方面，張周斌表示，以往用大約2、3個小時就完成對一個病例的流行病學初步調查（流調），然後開始梳理他的重點場所核心信息，但對於目前這種情況，以往的這種方式已經慢了，故必須一邊流調、一邊獲取關鍵訊息、一邊反饋關鍵訊息，後方人員接到反饋的關鍵信息後，同步開展相應疫情的處置、重點場所的管控等，只有這樣才能和病毒去搶時間。流調隊員維持在30、40人左右，基本可以應付。但是為了應對本波疫情，目前的流調隊伍已經擴充到300人左右

廣州市疾控中心副主任張周斌提出，所有地方一定要對這個印度變種病毒給予高度重視，因為它的傳播力一定會超出很多人的想像。即使現在危險沒有到達所在的城市，但是一定要做好幾個方面的工作，當中包括強化流行病學調查隊伍的儲備，升級流調的手段，充分利用信息化完成流調隊伍的升級；大規模核酸篩查隊伍一定要有充足準備，不僅是要準備好人，還要準備好物資，更重要的要做好篩查在哪個點，要用多少人，要篩查多少人，所有的預案必須全部做好。目前廣州流調人員比常態化防控時多10倍，實際上還挺吃力的，這反映出現在流調的手段和能夠使用的資源還是相對比較少、比較局限，希望利用科技的手段提升流調的質量，從而減少大量人員的投入。

央視

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