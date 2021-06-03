台灣疫情續未見頂，本土確診個案截至昨日（2日）已8,195宗，當中149人死亡。台北有醫院出現確診個案，但疑管理層隱瞞，令前線人員不滿。另外，文化大學宿舍發生群聚確診後，網上傳出有學生在垃圾桶中翻找食物惹來衞生關注。校方指，涉事者為需長期協助學生，籲外界多予體諒。

台灣本土確診不斷增加，當地醫療系統瀕臨崩潰，台北市立聯合醫院旗下和平、松德、仁愛、昆明防治中心等4單位過去都爆出疫情，最新是忠孝院區傳出急症科醫生確診。

據了解，該院近日流傳訊息，指院內有急症科醫生經檢測確診，但院方與長官予以隱瞞，即使向上級查詢也予以否認，擔心造成防疫缺口。

聯合醫院表示，忠孝院區在為高危同事進行的定期篩查中發現有一位同事為無症狀確診，經調查初步認為是院外感染，院方已對密切接觸者採檢，結果全為陰性，並要求自主管理。

對於院內人員質疑隱瞞疫情，聯醫表示，疫情應該要由中央疫情指揮中心公布。

聯合醫院涉及9個醫療單位，至今已有5個出現疫情。

醫院之外，台北及新北市的院舍也出現大型群聚感染，至今已有30家院舍的人員出現染疫。

台灣老人福利機構協會理事長賴添福指出，長照機構多集中雙北，許多需要洗腎的院友，每周得到洗腎中心2到3次，頻繁進出洗腎院所，且不在上述篩檢入住配套內，擔心成為院舍感控破口。

另外，台北陽明山文化大學近日爆發疫情，已有4學生確診，14名宿生檢測呈陽性。有學生於周二（1日）晚在社交平台《Dcard》發文，指宿舍內有1名學生在翻垃圾桶找食物，聲稱已向舍監反映，對方卻稱「已通報教官，我也無能為力」。

照片所見，有1名男生坐在地上，身邊則放滿垃圾及食物外賣盒。

台灣《蘋果》求證校方，校方確認照片中男子為校內學生，指他是校內長期協助的個案，今早接獲學生通報後已安排人員輔導和規勸，請各界多體諒該生的狀況。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》／三立新聞網

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