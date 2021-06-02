重慶市南岸區城南家園一幢住宅的中層單位，昨日（2日）清晨約6時半發生火警，一名23歲女子爬出窗外避險，她雙手抓着窗戶邊緣，爬到樓下窗戶的小簷篷上準備等待救援時，疑失去平衡墮樓，落在地面的草坪。消防員與醫護人員將女子送往就近醫院搶救，但女子最終傷重死亡。當局稱，火警原因目前仍在調查中。

起火單位是南岸區城南家園8組團第9棟，一個位於10多樓的單位，網上廣傳的片段顯示，單位起火後室內充滿火焰，不斷有濃煙從窗口冒出，穿着灰色衣服的女子初時站在打開的窗口，等待救援。不過濃煙越來越大，女子就爬出窗外，一手抓着窗邊，一手往下探，爬到單位打算坐在樓下窗上的小簷篷，等候救援。

片段顯示女子，女子已經坐到下一層的小簷篷，準備鬆開抓住自己單位窗戶的手時，懷疑失去平衡墮樓，跌到樓下的草坪。

「看完視頻（短片）真的太絕望了！」不少網民看到女子掉到地下的一幕，都表示相當心痛，有網民稱：「一樣的年紀，根本不敢想像會突然發生這種事……」雖然當局稱仍在調查起火原因，但不少當地的居民都在微博上投訴屋苑管理惡劣：「小區（屋苑）內疑因車輛違停佔用消防通道，導致消防隊救援延誤！」「公租房確實高空拋物、丟煙頭的多的（得）很！」亦有網民聲稱：「家中老人在廚房燉雞後忘記關火即出去買菜，鍋燒乾後引發火災。」

當地消防稱在清晨6時31分接報起火，6時52分控制火勢，未有透露到達火場時是否受阻，亦未公佈起火原因。

新浪微博

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）