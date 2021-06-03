根據《泰晤士高等教育》（THE）昨日（2日）公佈的亞洲大學最新排名，內地的清華大學連續3年居冠，北大與去年一樣是亞軍，港大則排第四。台灣則創紀錄有8所高等院校殺入榜內前百名，當中台大首次列入前20名。

根據2021年度泰晤士高等教育亞洲大學（Asia University Rankings 2021）周三（2日）公布的最新排名，共有8所台灣的大學進入前100名，創下歷來最佳表現；其中，國立台灣大學排名最高，也是從2016年以來首度列入前20名，較去年上升一名。

2021年度的亞洲大學排名，共納入30個國家或地區的551所高等院校，較前一次的489所增加約13%；台灣有38所高等院校參與排名，是歷史新高。

台灣入榜前100名的大學，包括台灣大學（第20名）、台北醫學大學（第30名）、清華大學（第54名）、醫藥大學（第64名）、陽明大學（第78名）、交通大學（第90名）、台灣科技大學（第91名），以及成功大學（第97名）。

THE知識總監Phil Baty表示，欣見8所來自台灣的高等院校進入前100名；即使競爭更激烈，大多數來自台灣的高等院校仍排名上升或維持優異。雖然新型冠狀病毒疫情衝擊全球高等教育、打亂傳統的人才流動，但台灣有機會吸引學生並留住本地人才。

根據官網說明，2021年度THE亞洲大學排名採用與世界大學排名相同的13個績效指標，但調整比重以反應亞州高等院校的特點。

績效指標分為5大領域，包括教學（25%）、研究（30%）、學術引用及研究影響力（30%）、國際展望（7.5%）及產業收入（7.5%）。

2021年度THE亞洲大學排名前10的大學依序為大陸的清華大學、北京大學；新加坡國立大學；香港大學；新加坡南洋理工大學；日本東京大學；香港的中文大學、科技大學；南韓首爾大學；日本京都大學。

其中，大陸的清華大學自2019年度首次名列第一後，至今連續3年蟬聯第一。北京大學去年及今年度皆名列第二。

THE的新聞稿指，日本是今年度最佳代表性的國家，今年共有116間高等院校進榜，高於去年的110間。日本也獲得6年來最佳的表現分數，是自2015年以來有兩所大學名列前十大。

根據共同社，進入前100的大學從國家來看，中國最多，共31所，創新高；其次是南韓12所，日本11所。

台灣《蘋果新聞網》

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