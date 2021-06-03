前美國政府中國政策顧問余茂春接受海外華人獨立中文媒體《華夏文摘》訪問時，談及六四議題。余茂春說，1989年天安門民主運動是中國人自共產黨上台以來最自由、最沒有恐懼的7個星期，對他來說非常震撼，也深刻影響他對美國政府就中國政策作出的建議。

《華夏文摘》昨日（2日）刊出余茂春專訪上篇，談到1989年「六四事件」與美中關係。當中提到89年天安門運動發生時，余茂春在美國讀書，他認為自己和廣場上抗爭的學生基本上是同代人，只不過年長幾歲。雖沒直接參加運動，但他對於天安門的示威者，是非常感激。

余茂春說，天安門運動的7星期是「中國老百姓自共產黨上台以來最自由、最沒有恐懼的7個星期」。他又形容學生是「天安門的勇士們」，是對共產黨政治人格的勇敢挑戰，也因為學生在廣場上脫離恐懼的自我表現，對他來說是非常重大的震撼，當余茂春看到中國政府血腥鎮壓學生時，感到非常震怒。

余茂春亦承認，六四對於他向美國政府作出對華政策建議時，影響也很大。「所以我跟國務卿蓬佩奧及美國高層的其他重要官員講，我們要重新定義天安門事件，把它反映到美國的外交政策上來。」

於是，時任國務卿蓬佩奧在2019年六四30周年時發聲明，沉重哀悼六四學生，形容他們為英雄，又炮轟中國人權數十年來沒有改善，打壓人種、抹殺文化，美國已不再對中國改善人權存有幻想，被視為美國30年來就六四最激烈的聲明。

余茂春還透露，他為主管中國事務的幾十個美國國務院高級官員辦學習班，讀馬列毛習，讀中共文件，讀美中關係經典著作，令他們認識到中共意識形態對美國的挑戰。

中央社／《華夏文摘》

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