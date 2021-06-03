前美國政府中國政策顧問余茂春指天安門民主運動是中國人自共產黨上台以來最自由、最沒有恐懼的7個星期。
前美國政府中國政策顧問余茂春接受海外華人獨立中文媒體《華夏文摘》訪問時，談及六四議題。余茂春說，1989年天安門民主運動是中國人自共產黨上台以來最自由、最沒有恐懼的7個星期，對他來說非常震撼，也深刻影響他對美國政府就中國政策作出的建議。
《華夏文摘》昨日（2日）刊出余茂春專訪上篇，談到1989年「六四事件」與美中關係。當中提到89年天安門運動發生時，余茂春在美國讀書，他認為自己和廣場上抗爭的學生基本上是同代人，只不過年長幾歲。雖沒直接參加運動，但他對於天安門的示威者，是非常感激。
余茂春說，天安門運動的7星期是「中國老百姓自共產黨上台以來最自由、最沒有恐懼的7個星期」。他又形容學生是「天安門的勇士們」，是對共產黨政治人格的勇敢挑戰，也因為學生在廣場上脫離恐懼的自我表現，對他來說是非常重大的震撼，當余茂春看到中國政府血腥鎮壓學生時，感到非常震怒。
余茂春亦承認，六四對於他向美國政府作出對華政策建議時，影響也很大。「所以我跟國務卿蓬佩奧及美國高層的其他重要官員講，我們要重新定義天安門事件，把它反映到美國的外交政策上來。」
於是，時任國務卿蓬佩奧在2019年六四30周年時發聲明，沉重哀悼六四學生，形容他們為英雄，又炮轟中國人權數十年來沒有改善，打壓人種、抹殺文化，美國已不再對中國改善人權存有幻想，被視為美國30年來就六四最激烈的聲明。
余茂春還透露，他為主管中國事務的幾十個美國國務院高級官員辦學習班，讀馬列毛習，讀中共文件，讀美中關係經典著作，令他們認識到中共意識形態對美國的挑戰。
中央社／《華夏文摘》
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