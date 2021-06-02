台灣疫情仍然嚴峻，昨宣佈新增372宗本土確診個案，另外還有177宗校正回歸個案，並增加12人死亡。疫情指揮中心昨公佈台灣首宗接種阿斯利康（AZ）疫苗後出現的血栓個案，為一名30多歲的男子，接種後出現發燒等症狀，上月19日前往就醫，確定為血栓事件，本周專家組確定為台灣出現首例因接種阿斯利康疫苗出現血栓不良反應的個案。

可獲賠最多168萬

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨午於疫情記者會表示，這次接種阿斯利康疫苗後出現血栓的個案為一名30多歲男性，於上月12日接種第一劑阿斯利康疫苗後，曾出現發燒等身體不適症狀，三日後逐漸緩解，但同月19日，出現低燒、持續頭痛、腹痛等症狀，就醫確認是血栓事件。

衞生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組周一（5月31日）召開專家諮詢會議，確認為台灣首例阿斯利康疫苗引發血栓併血小板低下症候群的案例。根據台灣公佈的補償及救濟機制，因接種疫苗而死亡或出現極重度障礙的個案，可獲賠償最多600萬元新台幣（下同，約168萬港元）。

台北陽明山文化大學近日已公告有五名學生確診，其中包括兩名港籍學生，由於有三人近期仍住在一個宿舍，故宿舍內345名宿生需接受快速篩查，台北市也因應人數眾多，需出動機動快篩隊。

截至昨傍晚，在已經出爐的200多人快速篩查結果中，發現有13人呈陽性。

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