解放軍16架軍用運輸機周一（31日）闖進馬來西亞海岸線對外60海里之內，該區域為大馬專屬經濟區，也在中國九段線內，屬爭議海空域。馬國外交部翌日傳召中國大使解釋軍機「侵入」大馬空域的行為；中方解釋，軍機進行「例行飛行訓練」，沒有侵犯他國領空。

空軍緊急攔截

大馬軍方透露，被指闖入大馬專屬經濟區的中國軍機包括伊爾76型和運-20運輸機，飛行高度一直停留約7,000米或以上，當時大馬空軍緊急出動攔截。儘管大馬多次指示解放軍機師與區域航空交通管制單位聯繫，但對方並未遵從，事件嚴重威脅國家主權和航空安全。

大馬外長希山慕丁表示，召喚中國大使解釋「這項侵入我國空域和侵犯主權的行為」，又指大馬願和任何國家維持友好外交關係，但「不意味我們可以允許國家安全受危害」。中國大使館解釋，解放軍運輸機進行「例行飛行訓練」，並嚴格遵守國際法，沒有侵犯他國領空，中馬是友好鄰邦，願繼續發展雙邊友好關係。

新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟分析：「北京完全了解，馬來西亞目前面臨的新冠肺炎困境……（此行動）是公然恐嚇，也顯得充滿掠奪性和趁虛而入的投機性。」另有指，今次似為解放軍戰略運輸機隊的備戰演訓，與美國空軍進行的模擬攻擊演訓相似。

馬來西亞皇家空軍