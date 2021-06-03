台灣已經實施第三級警戒，大部份民眾都留在家中工作及上課，「自主封城」令外出人數大減，但確診感染數字卻居高不下。台北市長柯文哲（柯P）今日表示，當地逾2,800宗確診病例當中，逾43%屬家庭內感染，他呼籲民眾在家不要一同食飯、碗筷不要共用，以保護自己也保護家人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，年輕人感染率上升，可能他們出現防疫鬆懈。

柯文晢今日在疫情記者會上指出，民眾在實施第三級警戒後都宅在家裏，「自主封城」，已一定程度壓制了疫情，可是卻仍在「沒有被消滅」的膠着狀態。他又指出，至昨日的2,800宗病例中有「很特別的現象」，就是出現456宗家居感染，1,221人確診，相當於確診總數的43%。

柯文哲稱，這個現像可能與以往當局容許55歲以下確診者可以留在家人隔離有關，但目前台北已有1,800個專責防疫旅館床位，未來確診者一定要到防疫旅館隔離。

對於留在家中的民眾，柯文哲呼籲民眾在家最好避免與家人同時用餐，碗筷不要共用，浴室、廁所可以分批、分流，不要共用，與家人盡量保持距離。

高雄市亦出現家居感染病例，市長陳其邁表示今日確診的1宗病例，病人是十多歲的少年，他是確診病人的家人。

台南市今日新增的兩個確診病例，也是透過家庭群聚感染，兩人是之前確診病人的孫子及鄰居。

陳時中在今日記者會上表示，在這一輪疫情中，20至39歲伕輕人的確診比例，從最初的19.9%升至近日的25.2%，他認為年輕人移動比較多、群聚多，陳時中也特別提醒，防疫一旦鬆懈就疫情就會升高，他年輕人要做好自我防衞。

台灣三立新聞網／中央社

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