台灣本土疫情嚴峻，人心惶惶下，不少人離台避疫。不過，有報道指，有旅客持核酸檢測（PCR）陽性報告下，仍成功登機飛到大陸福建廈門，令外界質疑醫療通報、民政系統、航空公司地勤出境檢查連環出現錯失變逃疫大漏洞。

台灣《蘋果新聞網》報道，上月底有1名確診旅客持陽性報告搭乘立榮航空班機，從松山機場順利出境到廈門。立榮證實，該名陳姓旅客在抵達廈門機場後，在當地檢測陽性，已將此個案通報衞福部疾管署（CDC），並配合相關疫調措施。

此案爆發，凸顯醫療通報、民政系統、航空公司地勤出境檢查都有問題。據了解，這名陳姓旅客持陽性報告欲搭機，但赴機場櫃檯報到前，卻未有居家隔離仍可自由移動，這名陳姓旅客是否有列為確診個案案號也不清楚。加上地勤把關疏失，僅看旅客是否持檢測報告，卻未確認內容為陰性或陽性，就讓旅客上機。

報道指，這名陳姓旅客所持的陽性報告，是由位於新北市的天主教輔仁大學附設醫院所開立。這旅客是在5月29日早上10時42分到輔大醫院急診接受採驗，同日下午5時半取得報告。約40個小時後，5月31日早上，該旅客於松山機場搭乘立榮航空的10時9分班機出境往廈門，抵達後在當地採檢陽性才揭發此事。

立榮航空表示，5月31日B-511松山往廈門航班一名陳姓旅客於入境廈門後，於當地機場核酸檢測為陽性，立榮航空於得知相關訊息後，即刻將旅客確診案通報CDC，並將配合提供相關疫調所需資訊及防疫措施。

立榮航空表示，陳姓旅客之行徑已危害到立榮航空員工及搭機旅客之安全，公司將會配合相關主管機關之調查及究責，並持續加強機場第一線員工相關作業宣導及教育，避免類似事件再發生。

此外，據掌握，同班機還有另1名旅客抵達廈門後在當地機場採驗呈現陽性，立榮也將此狀況回報，不過初步調查，這名同樣也採驗陽性的旅客，自松山機場出發前所持的報告是陰性。

交通部民航局指出，立榮航空公司未能確實檢查報告並讓旅客登機離境，民航局已要求立榮立即提出檢討改善報告。

民航局已要求所有航空公司於旅客登機前，必須確實依照目的地國家要求，檢視相關文件。有關該名旅客是否違反傳染病防治法及居家檢疫規定部份，將移請衞生單位查處。

台灣《蘋果新聞網》

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