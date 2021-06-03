《深圳經濟特區數據條例（徵求意見稿）》昨（2日）起在市人大常委會網站上公開徵求意見，為本月底的「三審」作準備。為針對網絡平台利用大數據「殺熟」，條例明確提出給予重罰，最高罰款可高達5000萬元人民幣。

有網友表示，當經常使用某個網絡平台，便會發現下單購物或預訂酒店機票的價格比「新手」昂貴。故此，為針對這些無正當理由對交易條件相同;但對客人卻有差別待遇的交易，《條例（徵求意見稿）》明確指出除沒收違法所得金錢外，違法所得不足1萬元的，會被罰款5萬元以上20萬元以下，違法所得1萬元以上的，會被罰款20萬元以上100萬元以下，如情況嚴重者，可被罰款5000萬元以下或上一年度營業額5%以下的罰款，並有機會罰暫扣許可証件、降低資質等級、吊銷許可証件，限制開展生產經營活動、責令關閉等處罰。

野象群連夜進入昆明 當地啟動應急處置預案

15頭野生亞洲象組成的象群於昨（2日）繼續向北遷移，進入昆明市晉寧區雙河鄉，當地馬上啟動應急處置預案，24小時不間斷監測，以確保人像安全。

據昆明日報官方微博消息，昨晚上21時55分，象群繼續向北遷移，沿玉溪市紅塔區春和街道老光箐村北側前進， 進入昆明市晉寧區雙河鄉，目前位於雙河鄉火草壩附近。

林草局協調無人機監測團隊、應急處置團隊、亞洲象專家全部轉場，提前研判和通報遷移線路，指導當地全面開展佈防工作。昆明市、晉寧區兩級啟動應急處置預案，現場12架無人機不間斷監測，全面開展佈防，緊急增調渣土車，封堵周邊入村道路，迅速組織群眾撤離，實施投食誘導。

中國軍艦穿越大隅海峽 日本派出準航母監視

三艘中國軍艦於5月31日大約上午8時正向東航行，隨後經大隅海峽向東進入太平洋，日本海自派出第2護衞隊的「伊勢」號準航母（182）和第1航空群的P-1巡邏機進行了跟踪監視。

日本防衞省統合幕僚部發布中國艦艇動向稱，日本海上自衞隊在日本鹿兒島縣屋久島以西240公里海域，確認到3艘中國海軍軍艦。分別為052D型驅逐艦太原艦（131）、054A型護衞艦湘潭艦（531）以及903A型大型綜合補給艦巢湖艦（890），故派出準航母監視。

新浪微博

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