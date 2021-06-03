臨近百年黨慶，廣東禍不單行，廣州疫情未完全受控外，缺電問題又惡化，部份地區的工廠限電情況更已升級到「開三停四」，衝擊生產。有廠家表示為追趕生產進度，有電時要日夜加班生產，也有廠家需要把訂單發給有電的行業代產，令成本大增。有企業因偷開冷氣遭加罰停電48小時，有報道指，限電措施可能要持續到年底。

內地南方電網在酷熱下，用電負荷需求創歷史新高，加上電媒價格不斷上漲，供電情況持續緊張，廣東部份地區已實施限電措施，要工廠「錯峯（輪流）用電」，由5月中的「開六停一」至「開五停二」，至現時更惡化至「開三停四」。

報道指，東莞市日前有基層社區公告，今年全市供用電「形勢嚴峻」，為「電源性缺電」，錯峰措施有可能延續至年底。

界面新聞報道，截至5月30日，南方電網累計統調發受電量達5,109.53億千瓦小時，年增23.54%；而在5月21日，南方電網全網最高負荷需求一度突破2億千瓦大關，廣東省就超過1.3億千瓦，同創歷史新高。

報道指出，5月至30日止，廣東全省用電量較過去2年平均成長15.7%。原因是近來當地持續高溫，加上經濟持續復甦使企業訂單爆滿，同時，應自雲南輸往廣東水電電力，因雲南自身也缺電而未能及時輸送，導致廣東部份企業已實行輪流用電。

報道提到，東莞市南城街道辦事處5月25日於官方微信通報，指今年全市供用電「形勢嚴峻」，為「電源性缺電」，錯峰措施有可能延續至年底。為此，街道辦召開的「電力形勢分析會」認為，需加強錯峰用電管控，嚴格落實「開五停二」措施。

報道指，廣東有些地區的工廠已要「開三停四」，工廠只能在正常供電的日期安排工人早晚輪班生產。

為了因應訂單生產，有些廠家只好自行準備發電機組。佛山市順德區北滘鎮提出，計劃安排不少於2,000萬元人民幣（下同，2,429萬港元），獎勵和補貼企業自備發電機或配合節約用電。

對於未遵守限電措施的企業，例如在輪休日擅自用電生產，會予處罰，例如加長停電時間。東莞大嶺山鎮一工業園，曾有企業未按節電要求停用空調，最終整個工業園也被拉閘斷電，並追罰停電時間48小時。

根據報道，廣東東莞、廣州、佛山、中山、江門等21個地級市已陸續啟動「有序用電」方案，並給予補貼等獎勵。

越趨收緊的限電措施嚴重影響工廠生產。東莞市大嶺山鎮一家塑膠模具廠的張老闆為了滿足訂單要求，過去3周，每在停電日也要靠深圳的行家幫助生產，令利潤大減。也有廠家透露，自行發電令成本飛漲，「平時我們峯谷用電大概0.8至0.9元（約0.97至1.09港元）一度電，如果租柴油發電機，大概成本要到1.6元（約1.9港元）」。

內地供電所需的煤炭價格近來大漲，每噸已突破800元（約971.6港元）。但在時序進入夏季用電量勢必上升之下，恐將加劇煤價漲幅，間接衝擊各製造產業。

界面新聞／e公司／ 中國能源報

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