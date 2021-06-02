廣州連日來接連新增本地確診個案，當局日前已宣佈對市內38區進行「局部封城」，居民不得離開社區，物資須由區外輸入。不過有身處被封社區的租戶日前在微博控訴，不滿村委抬價出售物資包，居民根本無法負擔，當局聲稱的免費物資又渺無蹤影，自言迫於無奈才向外求助。

九成人稱沒拿過免費物資

租戶羅女士現居市內封鎖區之一的荔灣區菊樹中南街道，她在微博上控訴指：「物資包為115元人民幣（下同，約141港元）一份，快餐40元（約48港元）一份。（村委）之後因擔心被鬧太貴，直接不寫套餐內容，只說裏面有菜有肉有雞蛋，連有多少斤都不寫？而且現在我們九成人也沒曾拿過政府給的所謂免費物資。」她又在網上貼出物資包的內容，當中包括豬肉一斤、排骨1.5斤、雞蛋30隻、菜芯兩斤、蕃茄兩斤。至於含兩肉一菜一湯的菜單，每份售價則為40元，她直言物資供給收費漲幅達三至五成。

她表示，此前居民透過網購所得的物資無法直接送入封鎖區，村委遂哄抬物價，「很多被困群眾買不起高價菜，泡麵也沒有了，只有一些好心超市以原價售賣商品，但是也所剩無幾」。她又批評，自己在菊樹被困四天期間，根本沒收到村委通知居民進行核酸檢測，所有區內防疫訊息根本無法掌握，直指區內一團亂，讓人感覺到害怕無助。有網民批評村委抬價的行為，惟亦有網民認為資包價錢其實合理。

微博