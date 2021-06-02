台灣彰化縣溪州鄉一名53歲陳姓男子，去年7月因與54歲鄒姓人妻有債務糾紛及官司，竟趁其丈夫上班後登門，其間更在鄒女如廁時，持刀衝入廁所狂斬129刀，致鄒女當場慘死。法院審理時，陳男坦承犯罪並表示「我真的很抱歉」，但彰化地方法院查出，陳男10多年前曾因殺人、姦屍被判囚7年，去年才出獄，就又殺死人妻，遂依殺人罪判處陳男死刑，並判陳男應賠償死者丈夫及女兒共計1,013萬元新台幣（下同，約284萬港元）。

台灣《蘋果新聞網》報道，陳男單身，獨居於租屋處，平時在明道大學附近擺攤賣烤香腸，並從事資源回收工作。去年陳男因故與熟識的鄒女起爭執，並持啞鈴打傷對方頭部，被鄒女告上法院。同年7月24日中午，陳男騎車到鄒女住所附近的便利店，等鄒女的丈夫於12時35分離家上班後，他走到鄒女住所後門，呼叫鄒女開門。

鄒女雖與陳男有嫌隙，但仍開門讓他進屋。陳男拜託鄒女撤回訴訟被拒，雙方發生爭執。其間鄒女突然內急，便轉身入屋上廁所。但她對陳男無防備之心，沒有鎖上廁所門，沒想到陳男盛怒之下，到廚房拿生果刀後推門進入廁所，朝坐在馬桶上的鄒女猛刺。她來不及反抗，雖舉起手阻擋，頭、臉、頸部仍遭陳男猛刺129刀，最終因大量失血，不支倒地，頸動脈遭切斷慘死。

鄒女的丈夫直到下午4時許下班回家，驚見妻子陳屍廁所，死狀悽慘，遍地血迹，趕緊報警。救護車到場時鄒女已經死亡。警方到場勘驗，發現鄒女上半身身中多刀，而兇刀是一把長約15厘米的生果刀。警方翻查附近閉路電視片段，見陳男犯案後精神恍惚，騎電單車一路從溪州往北到台中。當晚7時許，警方發現陳男獨坐在停在路旁的電單車上，當即將他制服，陳男沒有反抗。

陳男被捕後坦承殺人，法官查出，他曾犯下殺人姦屍案，因主張有精神病被輕判監禁7年，至去年出獄。這次在服刑完畢5年內再犯，手法相同，陳男辯稱有精神障礙才做出這種極端的事情，但法官將他送鑑定，發現他精神狀況正常。

彰化地方法院審理後，認為陳男二度以如此殘忍手法殺害無防備女子，僅因官司訴訟糾紛，就對鄒女痛下殺手，且刀刀致命，有與社會隔絕必要，遂依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。案件仍可以上訴。

鄒女的丈夫與女兒萬分悲痛且身心受創，另向陳男索償喪葬費13萬元（約3.64萬港元）及精神損失各500萬元（約140萬港元）。陳男表示願意賠償喪葬費用，但精神損失賠償金額太高，沒有辦法馬上賠償。法官審理後，認為陳男犯罪造成家屬內心恐懼及創傷，索償有理據，判陳男賠償1,013萬元。

而陳男和死者的訴訟糾紛，為他先前被死者指控拿啞鈴毆打，此部份已另依傷害罪判刑10個月。

至於陳男之前犯下的殺人姦屍案，案發於2008年11月13日。當時從事修皮鞋工作的陳男，因不滿從事按摩工作的林姓女友花光他數百萬元積蓄後移情別戀，與對方大吵一架，憤而用毛巾勒死林女並辱屍，完事後把屍體塞進床頭櫃後逃逸，躲到女兒家中。經女兒規勸，陳男才於同月16日在女兒陪伴下，到嘉義市刑事警察大隊自首，供稱因醋意失手殺死女友。陳男因此被依殺人、毀損屍體等罪移送法辦。由於他被送往精神鑑定後，醫生認定他在犯案時心神喪失，加上陳男自首，最終獲輕判入獄7年。

台灣《蘋果新聞網》

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