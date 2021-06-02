受早前美國制裁影響，中國電訊巨擘華為的產品已無法再繼續使用Android作業系統。華為其後決定自力更新，並於昨晚在深圳總部舉行線上記者會，正式宣佈推出自家研發的鴻蒙作業系統（HarmonyOS 2）及多款搭載鴻蒙的新產品。

華為消費者業務總裁余承東表示，鴻蒙可以一站式解決智能家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂五大生活場景。

華為消費者業務軟件部總裁王成錄解釋，鴻蒙恍如超級終端入口，一套代碼可在不同設備如手機、平板，甚至家電設備等使用，各硬件間體驗割裂的問題可獲解決，用戶可根據需要自由組合硬件，不用額外下載第三方程式。

連接各家電裝置為賣點

不過本港數據科學家黃浩華向本報指，不認為鴻蒙可取代Android，鴻蒙最大賣點為連接不同裝置，其實目前的物聯網裝置本身亦有類似功能，未必有吸引力可令客戶即時跳槽。《華爾街日報》亦指華為此舉將迎來一場苦鬥，因為華為仍須建立一個龐大的軟體開發者生態系統以龐大的用戶群來吸引開發者。

據資料顯示，目前Android的市場佔有率約72.7%，蘋果iOS則約27%，華為則已為鴻蒙定下未來佔有率須達16%的目標。

王成錄早前更指，目標在今年底分別為逾二億台華為設備、逾億台第三方設備安裝鴻蒙系統。

每日經濟新聞