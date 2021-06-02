台灣本土疫情爆發，加上當地目前可選擇施打的疫苗不多，不少台僑紛紛訂機票飛美國，當中多半財力雄厚，近期飛美國長程線的航班商務艙、豪華經濟艙全滿席，甚至就連經濟艙也出現好久沒見的百位數旅客，讓近日航空業浮現一波搭機赴美「逃難潮」。

商務艙 豪華經濟艙幾全滿

據報道，去年美國疫情嚴峻，台灣本土疫情控制得宜，當時就湧現一波長期旅美的僑胞返台潮。沒想到，台灣今年5月本土疫情升溫，加上缺乏疫苗，反觀美國則開始推行民眾免費打疫苗，都讓市場上掀起「赴美打疫苗」的話題。根據桃園機場近一個月來的入出境紀錄發現，出境旅客在5月下旬後有微幅攀升的趨勢，其中5月19日、21日、28日的出境人次都破2,000人，相較於5月15日之前出境人次每日多在1,500人以下，顯然5月下旬台灣本土疫情升溫後，出境旅客人數較多。

航空業內人士透露，以長榮航空為例，6月份長榮赴美的航班，不論是飛紐約、洛杉磯、三藩市、西雅圖或芝加哥航點，商務艙、豪華經濟艙幾乎訂位全滿，經濟艙過往都是個位數、十位數的旅客，載客率不到三成，但6月中下旬開始，經濟艙訂位數也出現破百位，載客率可達五至六成。此外，先前台灣就傳出有業者規劃赴美打疫苗的豪華旅遊行程，市場上也傳出有隱形富豪花800萬新台幣（224萬港元）包下私人飛機赴美打疫苗，定單滿到6月底。

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