日本首相菅義偉昨晚在COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）疫苗高峯會中宣佈，追加捐巨款並承諾將捐疫苗給海外。據日本每日新聞報導，日本也將提供疫苗給台灣，預計將於六月向台灣提供阿斯利康（AZ）疫苗。

報道稱，日本政府已確保英國藥廠阿斯利康製造的疫苗1.2億劑，但日本國內企業與該藥廠簽約所委託生產的AZ疫苗將供應給海外，包括台灣。菅義偉也宣佈，將追加捐出8億美元（約62億港元）給COVAX。如此一來，日本先前已捐出的金額在內，總計捐10億美元（77.6億港元），僅次於美國所捐的25億美元（約194億港元）。

台灣疫情持續，宗教團體、企業聲稱要捐贈或採購疫苗，鴻海集團創辦人郭台銘稱購買500萬劑BioNTech疫苗，由他創辦的永齡基金會前日已遞交文件。

郭台銘購BNT 欠原廠授權書

不過，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨指，永齡基金會提交的資料欠缺原廠授權書，至今仍未有人拿出疫苗貨品證明；另外，孫文學校總校長前日遞交影印文件，被民進黨立法委員質疑是要「甩鍋」給指揮中心。陳時中在疫情記者會中表示，永齡基金會提出的資料算是完整，但唯獨沒收到原廠授權書，近期會盡快聯繫，協助處理申請，但截至昨日，沒有人拿到疫苗貨品證明。永齡基金會執行長昨回應稱，仍未清楚需要基金會怎樣配合。

中央社/台灣蘋果新聞網